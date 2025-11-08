Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El viudo y la hija mayor de Rosa Zarra colocan un ramo de flores sobre la placa.

El viudo y la hija mayor de Rosa Zarra colocan un ramo de flores sobre la placa.

Donostia salda su «deuda» con un placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial

Familiares y amigos agradecen el homenaje del Ayuntamiento aunque lamentan que «llega tarde»

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

«Había una deuda pendiente del Ayuntamiento de esta ciudad en reconocer a Rosa Zarra como víctima del terrorismo». Jon Insausti ha expresado estas palabras ... en el acto de recuerdo a la donostiarra, vecina de Amara, justo en el lugar donde hace 30 años falleció víctima de la violencia policial, y donde este sábado se ha celebrado en su memoria un emotivo tributo, que ha reunido a gran parte de su numerosa familia, muy arraigada en San Sebastián. El nuevo alcalde ha reconocido que de esta manera la ciudad ha dado «un paso de gigante».

