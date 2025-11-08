Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La nao San Juan, atracada ayer en los Astilleros Zamakona de Pasaia.

La nao San Juan, atracada ayer en los Astilleros Zamakona de Pasaia. JOSÉ MARI LÓPEZ

«La botadura de la nao San Juan fue un espaldarazo social»

«Me impactó el silencio de la multitud en el momento de poner la nao en el agua, como si fuera algo religioso», confiesa Xabier Agote

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:07

Apenas unas horas después de la histórica botadura de la réplica de la nao San Juan, el presidente de Albaola e impulsor del proyecto, Xabier ... Agote, lee la multitudinaria asistencia de público al acto en clave de «espaldarazo social». Pasados los nervios de la intensa jornada que se vivió la víspera, Agote se congratulaba por el «entusiasmo con el que la gente asistió a la botadura» y en este sentido, confesaba que le «impactó el silencio de la multitud en el momento en el que pusimos la nao en el agua, como si fuera algo religioso y estuviéramos en una iglesia».

