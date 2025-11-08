Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 13 S08/11 · Árbitro: Germán Cid Camacho

Real Sociedad de Fútbol

14:00h.

1

-

0

Leganés

  • Job Ochieng (17')

Min. 29

RS2

LEG

Gol! Min 17'

Gol de Job Ochieng

Tarjeta amarilla Min 26'

Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Sigue en directo el Real Sociedad B - Leganés

Los de Ansotegi buscan sumar su segundo triunfo en tres días en Anoeta para salir de los puestos de descenso

Minuto a minuto

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:57

Icono27'

Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono27'

Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono26'

Álex Millán (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono26'

Falta de Kazunari Kita (Real Sociedad B).

Icono25'

Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Sebastián Figueredo (CD Leganés).

Icono25'

Falta de Lander Astiazarán (Real Sociedad B).

Icono25'

Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Lalo Aguilar (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono20'

Seydouba Cissé (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono20'

Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono18'

¡Gooooool! Real Sociedad B 1, CD Leganés 0. Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono18'

Fuera de juego, CD Leganés. Amadou Diawara intentó un pase en profundidad pero Naim García estaba en posición de fuera de juego.

Icono16'

Seydouba Cissé (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

Icono13'

Juan Soriano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).

Icono7'

Remate fallado por Job Ochieng (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono5'

Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

Icono5'

Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Remate fallado por Jon Garro (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luken Beitia con un pase de cabeza tras botar una falta.

Icono3'

Remate fallado por Ibai Aguirre (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono2'

Job Ochieng (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono2'

Falta de Lalo Aguilar (CD Leganés).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-2-3-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Jon Garro

defensa

Luken Beitia

defensa

Kazunari Kita

defensa

Jon Balda

defensa

Ibai Aguirre

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Lander Astiazarán

centrocampista

Jon Eceizabarrena

centrocampista

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Paco López

4-4-2

Alineación

Juan Soriano

portero

Sebastián Figueredo

defensa

Lalo Aguilar

defensa

Jorge Sáenz

defensa

Marvelous Antolín Garzón

defensa

Juan Cruz

centrocampista

Seydouba Cissé

centrocampista

Amadou Diawara

centrocampista

Naim García

centrocampista

Álex Millán

Delantero

Óscar Plano

Delantero

Estadísticas

35,9%

LEG

RS2

64,1%

LEG

LEG

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 0
8 Faltas cometidas 2

