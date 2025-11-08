Sigue en directo el Real Sociedad B - Leganés

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 13 S08/11 · Árbitro: Germán Cid Camacho
Real Sociedad de Fútbol
14:00h.
1
-
0
Leganés
Job Ochieng (17')
Min. 29
RS2
LEG
Gol! Min 17'
Gol de Job Ochieng
Tarjeta amarilla Min 26'
Job Ochieng ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:57
27'
Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en la banda derecha.
27'
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
26'
Álex Millán (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Falta de Kazunari Kita (Real Sociedad B).
25'
Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Sebastián Figueredo (CD Leganés).
25'
Falta de Lander Astiazarán (Real Sociedad B).
25'
Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Lalo Aguilar (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
20'
Seydouba Cissé (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.
20'
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
18'
¡Gooooool! Real Sociedad B 1, CD Leganés 0. Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.
18'
Fuera de juego, CD Leganés. Amadou Diawara intentó un pase en profundidad pero Naim García estaba en posición de fuera de juego.
16'
Seydouba Cissé (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).
13'
Juan Soriano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
7'
Remate fallado por Job Ochieng (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área.
5'
Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).
5'
Juan Cruz (CD Leganés) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Remate fallado por Jon Garro (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luken Beitia con un pase de cabeza tras botar una falta.
3'
Remate fallado por Ibai Aguirre (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
2'
Job Ochieng (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda izquierda.
2'
Falta de Lalo Aguilar (CD Leganés).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jon Ansotegi
4-2-3-1
Aitor Fraga
portero
Jon Garro
defensa
Luken Beitia
defensa
Kazunari Kita
defensa
Jon Balda
defensa
Ibai Aguirre
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Lander Astiazarán
centrocampista
Jon Eceizabarrena
centrocampista
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Paco López
4-4-2
Juan Soriano
portero
Sebastián Figueredo
defensa
Lalo Aguilar
defensa
Jorge Sáenz
defensa
Marvelous Antolín Garzón
defensa
Juan Cruz
centrocampista
Seydouba Cissé
centrocampista
Amadou Diawara
centrocampista
Naim García
centrocampista
Álex Millán
Delantero
Óscar Plano
Delantero
35,9%
RS2
64,1%
LEG
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|0
|8
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia