Tellado ataca al Gobierno Vasco de PNV y PSE y afirma que los jóvenes «huyen de Euskadi» por falta de oportunidades

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que los vascos también «sufren» al Gobierno de Pedro ... Sánchez, «acorralado por la corrupción», que «hace aguas y tiene los días contados». Además, ha alertado de que en Euskadi, con un Gobierno PNV-PSE, se «desploma la industria y la economía», y que los jóvenes «huyen» por falta de oportunidades.

Tellado, que ha intervenido en un vídeo en la jornada 'Diálogos Europeos' del PP, celebrada en el Hotel de Londres de San Sebastián, ha asegurado que todos los desafíos que se han abordado en el encuentro, como la competitividad, la industria y la energía, la migración, el modelo educativo y la atracción de talento, «se han visto agravados por la incompetencia de dos gobiernos (el central y el vasco) que tienen un mismo denominador común, el Partido Socialista».

El dirigente popular ha destacado que en Euskadi, «con un gobierno del PNV y PSOE, los vascos ven con tremenda preocupación, en primer lugar, el desplome de la industria y de la economía de su tierra, y en segundo lugar, la huida de los jóvenes por falta de oportunidades».En tercer lugar, ha dicho que a los habitantes de Euskadi «les preocupa la devaluación del sistema educativo», y ha advertido que «los vascos, al igual que el resto de españoles, sufren la nefasta gestión de un Gobierno de España acorralado por la corrupción que le atraviesa, y más preocupado por tapar sus escándalos que de gobernar para todos y abordar los desafíos de futuro de nuestro país».

Solo dos modelos

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado por su parte que en Euskadi «hay muchos partidos políticos, pero modelos ideológicos solo hay dos», el que «lidera Bildu, la izquierda radical vasca», y el de los populares, de «centralidad» y «oportunidades para el futuro». Además, ha afirmado que se puede revertir el «giro» que ha sufrido, por la «presión de la izquierda», un país como el vasco, «antes industrial, trabajador y comprometido».

De Andrés ha clausurado las jornadas del PP europeo con «tres ejemplos significativos» de la situación en el País Vasco: el problema de la vivienda, la energía y la seguridad. El presidente del PP vasco, en primer lugar, ha criticado el «afán para que la gente no tenga más de una vivienda, para que no haya viviendas de uso turístico, para que solamente haya una vivienda por familia», es decir, por «el control público» de las viviendas.

«¡Qué mentalidad!, lo que quieren es que la gente, los jóvenes, vayan a vivir a viviendas públicas, que las tienen prestadas por la Administración Pública, por el Gobierno», ha censurado, para añadir que los Gobiernos de PNV y PSE-EE en el País Vasco «no dan la oportunidad a que cada uno se haga propietario, y pueda disfrutar y transmitir a sus hijos esa propiedad por la que ha trabajado».

«Lo que quieren es que vivan en viviendas que son del Estado, en este caso de la Administración Pública vasca, y darlas en alquiler a los jóvenes», una idea «absolutamente socialista», ha incidido.

En materia de seguridad, ha indicado que los ejecutivos liderados por PNV y PSE-EE en Euskadi «conducen a que sea la Ertzaintza la que corre por delante de los manifestantes», porque el sistema «prefiere que haya un disturbio o que se quemen contenedores, antes de que se vea un porrazo de la Policía a un manifestante que precisamente va a quemar un contenedor». A su juicio, esa es «la mentalidad de la izquierda radical».

Respecto a la energía, ha lamentado que Euskadi es la comunidad «con menos implantación de energías renovables y solo producimos el 17%», porque «ha habido unos gobiernos que no han querido plantar cara a todos aquellos que se oponían a la instalación de parques solares, a la instalación de parques eólicos y también a la distribución de energía eléctrica», lo que ha provocado que ahora «los parques industriales en el País Vasco no tengan capacidad de poder atender la demanda de nuevas implantaciones de industria».

«La presión social de la izquierda radical se ha hecho con las decisiones estratégicas de la energía», ha censurado. En el ámbito de la cultura, se ha referido al caso de los campamentos de Bernedo, donde la Administración vasca «no hizo nada para impedir que se siguieran desarrollando».