Representantes del PP vasco y europeo en los Diálogos Europeos que el partido ha celebrado este sábado en San Sebastián. Lobo Altuna

Tellado ataca al Gobierno Vasco de PNV y PSE y afirma que los jóvenes «huyen de Euskadi» por falta de oportunidades

De Andrés defiende que en Euskadi «sólo hay dos modelos ideológicos» el «radical» de Bildu y el del Partido Popular

A. Algaba

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que los vascos también «sufren» al Gobierno de Pedro ... Sánchez, «acorralado por la corrupción», que «hace aguas y tiene los días contados». Además, ha alertado de que en Euskadi, con un Gobierno PNV-PSE, se «desploma la industria y la economía», y que los jóvenes «huyen» por falta de oportunidades.

