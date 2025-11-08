Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El médico Xabi Valencia tapa la brecha que se hizo en la cabeza Aramburu, el viernes en el Martínez Valero. EFE

Real Sociedad

Jon Mikel Aramburu no viajará con Venezuela debido al golpe recibido en la cabeza

La Real Sociedad ha comunicado que el jugador «permanecerá en observación los próximos días» después del «traumatismo cranoencefálico» sufrido en Elche

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Jon Mikel Aramburu no viajará a Venezuela para concentrarse con su selección la próxima semana durante el parón internacional debido al golpe en la cabeza que sufrió el viernes en Elche. La Real Sociedad ha comunicado este sábado que el jugador sufrió «un traumatismo cranoencefálico» y por esta razón «permanecerá en observación los próximos días».

El lateral derecho de la Real recibió un fuerte golpe en los minutos finales del encuentro en el Martínez Valero por parte del centrocampista ilicitano Donald que le obligó a abandonar el terreno de juego. La herida le hizo sangrar de manera abundante y el cuerpo médico le aplicó cinco grapas para frenar la hemorragia.

Al tratarse de un percance en una zona delicada como la cabeza, el cuerpo médico blanquiazul estará muy atento a la evolución del jugador. La buena noticia es que no ha precisado ingreso hospitalario. No está descartada su participación ante Osasuna el sábado 22. Para entonces ya habrán transcurrido 15 días desde el impacto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  2. 2 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  7. 7 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Mikel Aramburu no viajará con Venezuela debido al golpe recibido en la cabeza

Jon Mikel Aramburu no viajará con Venezuela debido al golpe recibido en la cabeza