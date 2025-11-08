Jon Mikel Aramburu no viajará con Venezuela debido al golpe recibido en la cabeza

El médico Xabi Valencia tapa la brecha que se hizo en la cabeza Aramburu, el viernes en el Martínez Valero.

Jon Mikel Aramburu no viajará a Venezuela para concentrarse con su selección la próxima semana durante el parón internacional debido al golpe en la cabeza que sufrió el viernes en Elche. La Real Sociedad ha comunicado este sábado que el jugador sufrió «un traumatismo cranoencefálico» y por esta razón «permanecerá en observación los próximos días».

El lateral derecho de la Real recibió un fuerte golpe en los minutos finales del encuentro en el Martínez Valero por parte del centrocampista ilicitano Donald que le obligó a abandonar el terreno de juego. La herida le hizo sangrar de manera abundante y el cuerpo médico le aplicó cinco grapas para frenar la hemorragia.

Al tratarse de un percance en una zona delicada como la cabeza, el cuerpo médico blanquiazul estará muy atento a la evolución del jugador. La buena noticia es que no ha precisado ingreso hospitalario. No está descartada su participación ante Osasuna el sábado 22. Para entonces ya habrán transcurrido 15 días desde el impacto.

