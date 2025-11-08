Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La operación polciial ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Navarra junto a los Mossos d'Esquadra.

Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky

La menor fue ofrecida a una familia de Lleida para que se casara con su hijo, pero pudo ser liberada cuando mendigaba en un municipio leridana

A. Iparraguirre y C. Remírez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:17

La Guardia Civil de Navarra ha resuelto un terrible caso de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Ha arrestado a los padres ... de una niña de 14 años por venderla a otra familia residente en Lleida para que se casara con su hijo, de 21. El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos. Afortunadamente la niña fue liberada tras ser localizada cuando se encontraba mendigando en la localidad leridana de Les Borges Blanques. En la operación ha sido crucial la participación de agentes de los Mossos d'Esquadra. Esto ha permitido el arresto en Cataluña de dos hombres de 40 y 20 años, además de una mujer de 42, como responsables de la compra y traslado de la menor a esa comunidad autónoma.

