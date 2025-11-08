Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la vacuna de la gripe ALFREDO AGUILAR

La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de casos e ingresos

Osakidetza confirma una mejora de los indicadores tras el refuerzo de la campaña de vacunación, aunque la incidencia sigue siendo alta en Bizkaia

Ander Artetxe

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La gripe mantiene su presencia en Euskadi, pero los últimos datos de Osakidetza confirman una leve mejoría tras el refuerzo de la campaña de vacunación. ... Hasta hoy, sábado 8 de noviembre, se han administrado 460.264 dosis, lo que supone una cobertura del 20,1% de la población. En los mayores de 60 años la inmunización alcanza ya el 50%, mientras que entre los menores de esa edad apenas llega al 6%, motivo por el que Osakidetza insiste en la importancia de vacunarse, especialmente en el caso de los niños y niñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  8. 8 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  10. 10

    El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de casos e ingresos

La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de casos e ingresos