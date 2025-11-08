La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de casos e ingresos

La gripe mantiene su presencia en Euskadi, pero los últimos datos de Osakidetza confirman una leve mejoría tras el refuerzo de la campaña de vacunación. ... Hasta hoy, sábado 8 de noviembre, se han administrado 460.264 dosis, lo que supone una cobertura del 20,1% de la población. En los mayores de 60 años la inmunización alcanza ya el 50%, mientras que entre los menores de esa edad apenas llega al 6%, motivo por el que Osakidetza insiste en la importancia de vacunarse, especialmente en el caso de los niños y niñas.

La incidencia del virus se mantiene elevada, con 158 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la tendencia apunta a una estabilización. Bizkaia continúa siendo el territorio más afectado, con 237 casos por 100.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (78) y Araba (54). Desde el inicio de la temporada se han registrado 3.573 casos y 359 ingresos hospitalarios.

Uno de los datos más destacados es la reducción del porcentaje de hospitalizaciones. La semana pasada, de 851 contagios se registraron 86 ingresos (un 10%), mientras que esta semana, pese a contabilizarse 889 casos, solo han ingresado 62 pacientes (un 6,9%). Según Osakidetza, esta mejora se debe al aumento del número de personas vacunadas e indica que la inmunización «disminuye la necesidad de hospitalizaciones o casos graves».

El centro de vacunación de refuerzo de La Casilla de Bilbao, abierto entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, ha atendido a 14.512 personas, de las cuales más de 4.600 (32%) se han vacunado frente a la gripe por primera vez. En total, 474.036 personas han solicitado cita para recibir la dosis, entre ellas 26.702 niños y niñas de entre seis meses y cinco años y 111.165 mayores de 80 años.

Pese a la mejora, el Departamento de Salud mantiene el llamamiento a la ciudadanía: «Si aún no te has vacunado, pide cita en tu centro de salud. Vacunarte es una pieza fundamental para evitar la gripe», recuerdan desde Osakidetza.