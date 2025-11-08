La gripe da una tregua a Euskadi con una bajada de casos e ingresos
Osakidetza confirma una mejora de los indicadores tras el refuerzo de la campaña de vacunación, aunque la incidencia sigue siendo alta en Bizkaia
Ander Artetxe
Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:10
La gripe mantiene su presencia en Euskadi, pero los últimos datos de Osakidetza confirman una leve mejoría tras el refuerzo de la campaña de vacunación. ... Hasta hoy, sábado 8 de noviembre, se han administrado 460.264 dosis, lo que supone una cobertura del 20,1% de la población. En los mayores de 60 años la inmunización alcanza ya el 50%, mientras que entre los menores de esa edad apenas llega al 6%, motivo por el que Osakidetza insiste en la importancia de vacunarse, especialmente en el caso de los niños y niñas.
La incidencia del virus se mantiene elevada, con 158 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la tendencia apunta a una estabilización. Bizkaia continúa siendo el territorio más afectado, con 237 casos por 100.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (78) y Araba (54). Desde el inicio de la temporada se han registrado 3.573 casos y 359 ingresos hospitalarios.
Uno de los datos más destacados es la reducción del porcentaje de hospitalizaciones. La semana pasada, de 851 contagios se registraron 86 ingresos (un 10%), mientras que esta semana, pese a contabilizarse 889 casos, solo han ingresado 62 pacientes (un 6,9%). Según Osakidetza, esta mejora se debe al aumento del número de personas vacunadas e indica que la inmunización «disminuye la necesidad de hospitalizaciones o casos graves».
El centro de vacunación de refuerzo de La Casilla de Bilbao, abierto entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, ha atendido a 14.512 personas, de las cuales más de 4.600 (32%) se han vacunado frente a la gripe por primera vez. En total, 474.036 personas han solicitado cita para recibir la dosis, entre ellas 26.702 niños y niñas de entre seis meses y cinco años y 111.165 mayores de 80 años.
Pese a la mejora, el Departamento de Salud mantiene el llamamiento a la ciudadanía: «Si aún no te has vacunado, pide cita en tu centro de salud. Vacunarte es una pieza fundamental para evitar la gripe», recuerdan desde Osakidetza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión