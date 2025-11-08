«Te deseo lo mejor, Chakib. Ojalá me superes»

Juan Mari Garin y Chakib Lachgar charlan junto al quiosco del Boulevard, donde mañana se entregarán los trofeos y txapelas a los ganadores.

Hace un año, solo 24 horas después de su tercer triunfo en la Behobia-San Sebastián, Chakib Lachgar y Juan Mari Garin charlaron por primera vez. Fue por pura casualidad. «Estaba yo, como cada día, paseando y haciendo deporte cuando, en Ikaztegieta, me pareció ver a Chakib», recuerda Juan Mari, quien no dudó en acercarse y felicitarle. «Yo ya había oído hablar mucho de él, también de Peio. Los hermanos Garin. Pero nunca habíamos hablado. Fue un placer. Habían pasado muy pocas horas desde mi tercera victoria».

Un día antes, Chakib había igualado a Juan Mari como el hombre guipuzcoano con más triunfos en la Behobia. Mañana, el fondista de 36 años nacido en Ouargui (Marruecos) y afincado en Gipuzkoa desde 2008 podría ser el primero en sumar cuatro txapelas en la reina de las populares. «Chakib, te deseo lo mejor. Ojalá me superes», le dice el ganador en 1980, 1988 y 1990 al vencedor en 2019, 2023 y 2024 en un encuentro organizado por DV en el Boulevard.

Son pasado y presente de la Behobia, aunque Juan Mari, de 67 años y jubilado hace cuatro, no descarta volver a la línea de salida. «Quién sabe. Igual el año que el chaval (Ander Garin, atleta que ha sido capaz de bajar de 30 minutos en los diez kilómetros) decida correrla me animo y salgo yo también. No lo descarto. Sigo haciendo unos 60 kilometros por semana. Y en mis piernas, si sumo todos los que habré hecho en mi vida, más de 200.000, puedo decir que tengo más de 10.000 Behobias». Sería bonito volver a ver al incansable fondista de Zizurkil, «de caserío», que vive en Alegia desde 1992.

«En septiembre cogí una infección, pero ya me he recuperado y pienso que puedo volver a ganar» Chakib Lachgar

Aunque aún le quede mucho, a Chakib también le encantaría llegar a los 67 años corriendo. «Ojalá». «Yo disfruto del correr diariamente. Toco madera, pero no he tenido lesiones fuertes que me lo hayan impedido. Voy a cinco el mil aproximadamente entre ocho y diez kilómetros diarios, generalmente por terreno blando y en falsos llanos por el parque de Langaurre», sigue Juan Mari. «Trotes pachangueros les llamo yo, disfrutando entre árboles y cargando las baterías para el resto del día».

«Tengo muchísimos recuerdos de la Behobia. Siempre ha sido una carrera muy popular y especial. Tuve la suerte de ganarla tres veces. Recuerdo a muchísima gente animando. Y la llegada era una pasada. Diría que la primera que gané fue la más emocionante. Nos escapamos mi hermano Peio y yo en Irun. Y en Gaintzurizketa yo le iba animando porque él, más joven que yo, empezó a sufrir. Ya en la bajada hacia Lezo me marché solo. Peio (ganador en 1982 y 1991) llegó segundo. Todo quedó en casa. Corrí con unas Adidas, lo que había en aquella época. Nada de placas».

No fueron esas las zapatillas que Juan Mari, simpático como siempre y con mil anécdotas, llevó al encuentro con Chakib. «Estas son las Nike Duellist, las mejores que había», le explica con ellas en las manos. «Con ellas hice mi mejor marca en la Behobia en 1988 (1h01:48) y también en maratón». «Yo ni había nacido», le responde el actual campeón. «Y cuando tú conseguiste la tercera, yo tenía un añito».

Entre los numerosos éxitos que Juan Mari sumó a lo largo de sus años como atleta, los cuatro títulos de campeón vasco de cross le hacen «especial ilusión. Había mucho nivel en aquellas carreras, más que en la Behobia. A Diego García, por ejemplo, se le quedó la espinita de no poder ganar ahí clavada. Eran otros tiempos».

Una época en la que Garin compaginaba el trabajo con los entrenamientos. «Solía ir durante el descanso del trabajo. Empecé con catorce años. Y los últimos 30 los pasé en Apalategui. Pasaba muchas horas fuera de casa. Echo la vista atrás y me hubiera encantado tener un año sabático para haberme dedicado en exclusiva al atletismo, pero no fue posible».

Mañana, Juan Mari verá la carrera en directo a través de diariovasco.com. «Creo que Chakib es el claro favorito, aunque no le quiero meter presión. Es que le veo capaz de ganar tanto en una carrera rápida como en una lenta, porque viene del 1.500 y tiene un final que ningún otro participante puede tener. No sé si mis consejos son muy válidos porque tiene mucha experiencia, pero creo que le vendría mejor una carrera en la que otros atletas hicieran el trabajo y él, siguiéndoles, rematara al final. Si sale como un loco igual lo acaba pagando».

«No descarto volver a correr la Behobia algún año. Sigo haciendo unos 60 kilómetros por semana» Juan Mari Garin

Chakib aún no tiene definida la estrategia a seguir mañana. «Me gusta analizar las carreras ya desde dentro. Igual es otro el que sale muy rápido y decido seguirle. A ver cómo responde el cuerpo. Ya veremos. Yo estoy feliz por poder volver a estar en la salida, con opciones de pelear por mi cuarta txapela. Hace unos años ni me hubiera imaginado llegar a tres».

En 2019 ganó tras remontar, en 2023 con una cabalgada en solitario y bajando de la hora (él único desde que no se pasa por Lezo que lo ha logrado) y el año pasado, también cruzando la meta sin nadie cerca, aunque con sufrimiento final por problemas en los gemelos. «Tras la Behobia del año pasado tuve que parar. Me fui a hacer unos análisis y tenía anemia. Mi cuerpo me pedía un descanso. Y aproveché para estar con la familia, incluido el recién nacido Haroun».

«Ya recuperado»

«Ahora ya estoy recuperado. En verano gané en Arabia Saudí un maratón, Pero en septiembre de tuve que volver a parar un poco. Cogí una infección y estuve tres semanas encontrándome mal. Pero he recuperado poco a poco las sensaciones y me vuelvo a ver competitivo».

«Gané en Grecia un maratón duro, hice un test de 20 kilómetros en Marsella, con un circuito de diez kilómetros subiendo y otros diez bajando, acabando muy fuerte, en 28 minutos los últimos diez kilómetros. Y la semana pasada gané una 10K en Canarias que me da confianza. Estoy rápido. Hicimos 8:30 en el primer 3.000», explica este atleta que actualmente vive entre Errenteria e Ikaztegieta. «En Errenteria tenemos una habitación alquilada, pero a veces vamos a casa de mi hermano». Sigue sin encontrar un piso de alquiler en el que pueda vivir junto a sus dos hijos y mujer. «A ver si sale algo. De momento, nada. Aunque con lo que tenemos también somos felices».

Mañana puede hacer historia. Luchará por ello.

