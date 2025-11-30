Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ley de Segunda Oportunidad: guía para saber cómo liberarte de tus deudas

A ella se han acogido en España personalidades como Ivonne Reyes, Marc Ostarcevic (exjugador de baloncesto) o Brito Arceo (exárbitro) y en Estados Unidos Donald Trump y antiguamente Walt Disney

Izania Ollo

Izania Ollo

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Le puede pasar a cualquiera. Una familia que va acumulando deudas, un autónomo al que se le acumulan las facturas... Y acaban por acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. La tendencia va en aumento en Gipuzkoa, ya que según datos del juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, en 2022 se registraron 85 concursos de personas físicas en nuestro territorio y la cifra se ha triplicado en tan solo dos años, hasta los 273.

Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.

PANADERÍA

OKINDEGIA

Egun on, Iñaki! ¿Me

pones lo de siempre?

Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.

Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.

-1M

Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...

PANADERÍA

OKINDEGIA

¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...

EMBARGO

Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.

Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.

Características de la ley de

Segunda Oportunidad

2022

Aunque la ley es original de 2015,

se reformó siete años después.

Hay que tener al menos dos acreedores

Más baratos

Procesos más rápidos

5.000.000

Euros es el tope

de deuda que se

puede tener

10.000

Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social

La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%

de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.

PANADERÍA

OKINDEGIA

ESTAMOS DE

VUELTA

Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?

