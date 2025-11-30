Ley de Segunda Oportunidad: guía para saber cómo liberarte de tus deudas
A ella se han acogido en España personalidades como Ivonne Reyes, Marc Ostarcevic (exjugador de baloncesto) o Brito Arceo (exárbitro) y en Estados Unidos Donald Trump y antiguamente Walt Disney
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05
Le puede pasar a cualquiera. Una familia que va acumulando deudas, un autónomo al que se le acumulan las facturas... Y acaban por acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. La tendencia va en aumento en Gipuzkoa, ya que según datos del juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, en 2022 se registraron 85 concursos de personas físicas en nuestro territorio y la cifra se ha triplicado en tan solo dos años, hasta los 273.
Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Egun on, Iñaki! ¿Me
pones lo de siempre?
Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.
Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.
-1M
Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...
PANADERÍA
OKINDEGIA
¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...
EMBARGO
Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.
Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.
Características de la ley de
Segunda Oportunidad
2022
Aunque la ley es original de 2015,
se reformó siete años después.
Hay que tener al menos dos acreedores
€
Más baratos
Procesos más rápidos
5.000.000
Euros es el tope
de deuda que se
puede tener
10.000
Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social
La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%
de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.
PANADERÍA
OKINDEGIA
ESTAMOS DE
VUELTA
Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?
Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Egun on, Iñaki! ¿Me
pones lo de siempre?
Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.
Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.
-1M
Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...
PANADERÍA
OKINDEGIA
¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...
EMBARGO
Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.
Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.
Características de la ley de
Segunda Oportunidad
2022
Aunque la ley es original de 2015,
se reformó siete años después.
Hay que tener al menos dos acreedores
€
Más baratos
Procesos más rápidos
10.000
5.000.000
Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social
Euros es el tope
de deuda que se
puede tener
La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%
de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?
ESTAMOS DE
VUELTA
Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.
PANADERÍA
Egun on, Iñaki! ¿Me
pones lo de siempre?
OKINDEGIA
-1M
Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.
Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.
PANADERÍA
OKINDEGIA
¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...
EMBARGO
Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...
Características de la ley de
Segunda Oportunidad
Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.
2022
Aunque la ley es original de 2015,
se reformó siete años después.
Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.
Hay que tener al menos dos acreedores
€
Más baratos
Procesos más rápidos
10.000
5.000.000
Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social
Euros es el tope
de deuda que se
puede tener
Demuestra buena fe ante el juez y consigue romper las cadenas de la deuda.
Necesito pruebas de que actuó de buena fe e intentó solucionarlo.
No quiero huir de mis responsabilidades. Necesito una salida.
La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%
de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?
ESTAMOS DE
VUELTA
Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.
PANADERÍA
Egun on, Iñaki! ¿Me
pones lo de siempre?
OKINDEGIA
Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.
Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.
Será mejor que apague la calefacción.
-1M
Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.
¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...
EMBARGO
Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...
Características de la ley de
Segunda Oportunidad
€
Más baratos
Procesos más rápidos
2022
Aunque la ley es original de 2015,
se reformó siete años después.
10.000
5.000.000
Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social
Euros es el tope
de deuda que se
puede tener
Hay que tener al menos dos acreedores
Demuestra buena fe ante el juez y consigue romper las cadenas de la deuda.
Necesito pruebas de que actuó de buena fe e intentó solucionarlo.
No quiero huir de mis responsabilidades. Necesito una salida.
La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%
de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.
PANADERÍA
OKINDEGIA
Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?
ESTAMOS DE
VUELTA
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión