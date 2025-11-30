Ley de Segunda Oportunidad: guía para saber cómo liberarte de tus deudas

Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?

de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.

La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%

Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social

de deuda que se

Euros es el tope

Hay que tener al menos dos acreedores

Aunque la ley es original de 2015,

Características de la ley de

Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.

Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.

¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...

Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...

Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.

Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.



Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.

de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.

La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100%

Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social

Hay que tener al menos dos acreedores

Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.

Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.

¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...

Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...

Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.

Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.

Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.

Iñaki se levanta todos los días antes de que salga el sol. Es el dueño de una panadería de Gipuzkoa y, por ende, uno de los 65.400 autónomos que hay en nuestro territorio.

Egun on, Iñaki! ¿Me pones lo de siempre?

Últimamente, sin embargo, las cuentas no cuadraban y la caja registraba más silencios que el tintineo de las monedas.

Debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social: cuotas autónomos, IVA... La montaña de papeles de su escritorio cada vez va a más.

¡Y ahora un embargo! Ya no sé qué más hacer...

Le amenazan con embargar el local, le ahogan las deudas...

Características de la ley de Segunda Oportunidad

Y cuando todo parecía perdido aparece una abogada que sabe cómo ayudarle.

Aunque la ley es original de 2015, se reformó siete años después.

Tranquilo, podemos acogernos a la Ley de Segunda Oportunidad.

Hay que tener al menos dos acreedores

10.000

5.000.000

Euros como máximo se pueden perdonar si son deudas con Hacienda o la Seguridad Social

Euros es el tope de deuda que se puede tener

Demuestra buena fe ante el juez y consigue romper las cadenas de la deuda.

Necesito pruebas de que actuó de buena fe e intentó solucionarlo.

No quiero huir de mis responsabilidades. Necesito una salida.

La historia termina bien. Le perdonan parte o el 100% de la deuda e Iñaki puede volver a empezar.

Egun on, Iñaki! ¡Qué alegría! ¿Me pones lo de siempre?