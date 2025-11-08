Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Rosalía con Raül Refree en su actuación en el Dabadaba en 2017.
La Agenda Portátil

El nexo que une a Rosalía con un ballenero vasco

Spoiler: que los sueños se cumplen. Así pasó por el Dabadaba una deslumbrante joven que hoy es estrella mundial y así imaginó el San Juan el visionario Agote / Los 75 años del bar Bergara

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Vivimos estos días el lanzamiento del nuevo disco de Rosalía como un acontecimiento universal, y también la botadura de la nao San Juan, ayer, como ... otro momentazo para la historia. La épica de esas noticias ya las contamos en el periódico, pero en este rincón íntimo me quedo con la moraleja txikita que une los dos asuntos: los sueños, o así, se cumplen. Y perdón si queda ingenuo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nexo que une a Rosalía con un ballenero vasco

El nexo que une a Rosalía con un ballenero vasco