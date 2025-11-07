Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

Botadura del galeón: La nao San Juan navega ya en Pasaia

Política: Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox

XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa: Morell destaca a Donostia como la «joya de la corona» de la cuántica en el ámbito mundial

Economía: El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo

Política: Esteban carga contra Otegi por señalar a los ertzainas como de «gatillo fácil»

Salud: El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

Fútbol: Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina

Sucesos: A prisión por llevar tres maletas con 100 kilos de cocaína y metanfetamina en Irun

Gipuzkoa: Una nueva línea de autobús conectará Astigarraga con la zona hospitalaria y la universitaria de Donostia

Mejoras en la Estación del Norte: «Es una gran mejoría, llevamos mucho tiempo esperando»