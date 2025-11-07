Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Botadura del galeón: La nao San Juan navega ya en Pasaia

Política: Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox

XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa: Morell destaca a Donostia como la «joya de la corona» de la cuántica en el ámbito mundial

Economía: El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo

Política: Esteban carga contra Otegi por señalar a los ertzainas como de «gatillo fácil»

Salud: El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

Fútbol: Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina

Sucesos: A prisión por llevar tres maletas con 100 kilos de cocaína y metanfetamina en Irun

Gipuzkoa: Una nueva línea de autobús conectará Astigarraga con la zona hospitalaria y la universitaria de Donostia

Mejoras en la Estación del Norte: «Es una gran mejoría, llevamos mucho tiempo esperando»

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  10. 10 La nao San Juan navega ya en Pasaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada