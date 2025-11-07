Morell destaca a Donostia como la «joya de la corona» de la cuántica en el ámbito mundial

Horacio Morell, presidente de IBM en España, durante su intervención en el XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa, organizado por El Diario Vasco, Laboral Kutxa y EY.

Mikel Calvo Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:36h.

Donostia se consolida como un referente en la computación cuántica. Horacio Morell, presidente de IBM España, destacó en su intervención en el XIX Foro Empresarial de Gipuzkoa la importancia estratégica del IBM Quantum System Two, inaugurado el pasado 14 de octubre en el Polo Cuántico de Ibaeta. Según explicó, este superordenador —el más avanzado del mundo y el único operativo en Europa— convierte a la capital guipuzcoana en uno de los tres nodos globales de referencia, junto a Estados Unidos y Japón. «Lo que tenemos en Donostia es la joya de la corona de la cuántica», afirmó Morell, subrayando la relevancia internacional de la instalación y el papel que puede desempeñar Euskadi en la nueva era tecnológica.

El IBM Quantum System Two no es solo un logro científico, sino un motor de cambio para la industria y la investigación. Con este sistema, Euskadi se coloca en una posición privilegiada para liderar el futuro de la cuántica en Europa. Según destacó Morell durante el foro organizado por El Diario Vasco, Laboral Kutxa y EY, lo que se está construyendo en Donostia no es solo un centro de investigación, sino un ecosistema cuántico que integrará ciencia, industria y talento para resolver los grandes retos de las próximas décadas.

La computación cuántica, añadió, tiene el potencial de transformar sectores clave como la energía, la salud o la movilidad, permitiendo avances imposibles para los ordenadores tradicionales. «Estamos al borde de la ventaja cuántica», señaló, aludiendo a la capacidad de estos sistemas para resolver problemas complejos que hoy resultan inalcanzables para la informática clásica.

A lo largo de su intervención, el presidente de IBM dedicó buena parte de su exposición a explicar el papel de la inteligencia artificial (IA) en la transformación empresarial. Defendió que la IA generativa y los modelos fundacionales permiten a las compañías no solo automatizar procesos, sino también adaptarlos y personalizarlos con sus propios datos, generando así valor sostenible y diferencial. «La tecnología ya no es una herramienta; es el corazón del negocio», apuntó.

Con más de veinte centros de investigación y una decena de empresas vascas colaborando en proyectos cuánticos, Euskadi ha demostrado tener la infraestructura, el talento y la capacidad de colaboración necesarias para convertirse en un actor de primer nivel en la industria global. «Es un ecosistema abierto de innovación y colaboración», reiteró Morell, destacando la importancia de sumar fuerzas para aprovechar al máximo las oportunidades de esta nueva era tecnológica.

El responsable de IBM recordó que la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzan de manera complementaria y que la clave será aplicarlas en entornos reales. «Euskadi tiene una oportunidad única para liderar una nueva industria que transformará el panorama tecnológico global», subrayó. «Estamos en el momento adecuado», insistió, llamando a reforzar la cooperación público-privada y a consolidar a Donostia como uno de los centros mundiales de la innovación cuántica.

«Epicentro de la revolución cuántica»

El foro comenzó con la intervención de David Taberna, director de El Diario Vasco, quien destacó la importancia de la innovación como eje del desarrollo económico de Euskadi. Recordó que Donostia, al acoger el IBM Quantum System Two, se sitúa en el epicentro de la revolución tecnológica global. «Hoy tenemos la suerte de contar con Horacio Morell, porque la cuántica no es solo un descubrimiento científico: es una nueva frontera económica», señaló.

A continuación, José María Bergareche, presidente de El Diario Vasco, valoró la llegada del superordenador como un hito que marca un antes y un después en la trayectoria de Gipuzkoa. Destacó que el proyecto conecta ciencia, empresa y territorio, reforzando la apuesta del periódico por dar voz a la transformación tecnológica.

Por su parte, Adolfo Plaza, presidente de Laboral Kutxa, vinculó la revolución cuántica con la tradición innovadora del cooperativismo vasco de la mano de Corporación Mondragon. Recordó que ya en los años 70, José María Arizmendiarrieta impulsó la creación de Ikerlan, el primer centro tecnológico del Estado, y aseguró que hoy esa misma visión se proyecta en la computación cuántica.

El cierre de las intervenciones institucionales corrió a cargo de Pablo Sanz, socio responsable de la zona norte de EY, quien situó la cuántica como un pilar clave para la transformación empresarial. Resaltó la importancia de la colaboración entre el sector privado, las universidades y las instituciones, y puso como ejemplo la alianza vasca Basque Quantum Alliance, que ya posiciona a la región en la vanguardia europea de la investigación cuántica.