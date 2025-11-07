Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Izeta y Carlos Panizo, en la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Donostia. De la Hera

El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

La Unidad de Terapias Avanzadas del centro donostiarra es el único en usar este tratamiento en Euskadi que cura al 60% de enfermos de cáncer

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:10

La nueva Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Donostia cumplió hace unos meses un año desde su puesta un funcionamiento. Un área donde, a través ... del tratamiento con células vivas CAR-T, se atiende a personas con tumores hematológicos, en su mayoría linfomas –aunque también leucemias o mielomas–, en las que la quimioterapia no ha tenido los efectos deseados. La revolución médica de las terapias génicas, que surgieron en Estados Unidos hará 15 años, ha llegado también a Euskadi y lo ha hecho para quedarse, después de comprobar que logran que el cáncer remita en enfermos en los que otros tratamientos como la 'quimio' no ha surtido efecto. Los datos hablan por sí solos. El 60% de las personas con cáncer del sistema linfático se curan con la terapia CAR-T, la joya de la corona de los tratamientos que se aplican en esta unidad.

