Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox

Una protesta contra la carpa que Vox ha instalado este viernes en Lasarte-Oria ha acabado en incidentes, con un nutrido grupo de personas con ... banderas rojas e ikurriñas enfrentadas con los representantes de la extrema derecha, lo que ha provocado la intervención de la Ertzaintza.

El partido de Santiago Abascal tenía previsto instalar a las 17.00 horas una mesa informativa, y momentos antes de que se instalase la carpa ya había un grupo de unas 30-40 personas congregadas en el lugar -la plaza Okendo- para protestar contra la presencia de Vox en el municipio entre gritos de 'Alde hemendik, utzi bakean' y 'sin la policía no sois nada'.

Los primeros momentos de tensión se han producido tras un pequeño enfrentamiento entre ambas partes. Una de las personas que ha acudido al lugar para protestar contra Vox se ha acercado a la carpa para grabar a los representantes de la formación de ultraderecha, y estos han reaccionado tirando el teléfono móvil al suelo.

La Ertzaintza, que ha rodeado la mesa informativa de Vox para evitar un enfrentamiento mayor, ha intervenido posteriormente para tratar de rebajar la tensión entre ambos grupos después de que uno de los manifestantes lanzara a la carpa un petardo. En ese momento, los agentes han intentado disolver al grupo de personas -vestidas en su mayoría de negro- y, para ello, han empleado material antidisturbios como porras.

Además, Sare Antifaxista ha convocado también otra protesta que ha reunido a alrededor de medio centenar de personas. La concentración, sin embargo, ha transcurrido sin altercados, ya que los participantes no han accedido a la plaza Okendo, donde se encuentra instalada la carpa de Vox.

El ambiente en Lasarte-Oria a cuenta de la presencia de Vox llevaba caldeado desde primera hora de la mañana, cuando el municipio ha amanecido con pintadas en las que se podía leer 'FCK Vox' (abreviatura informal y vulgar en inglés para la palabra 'fuck'). Las pintadas han sido borradas a lo largo de la mañana por el Ayuntamiento, que además ha publicado una declaración conjunta para pedir a la ciudadanía que no caiga en la provocación «y evidenciar mediante el vacío la falta de apoyo que tienen en en nuestro municipio». Una declaración que no ha sido respaldada por el único concejal del PP en el consistorio de Lasarte-Oria.

Ante la presencia horas antes del grupo, Vox Gipuzkoa ha empleado sus redes sociales para denunciar que «ETA @ehbildu ya nos están esperando en Lasarte». «Para estos nacionalistas que además son marxistas, que los vascos sean libres es una provocación para ellos. En Lasarte y en el resto de Guipúzcoa estamos y estaremos», se lee en un mensaje (con erratas) y acompañado de las fotos de las pintadas que el partido ha subido a sus redes sociales.