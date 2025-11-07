Una nueva línea de autobús conectará Astigarraga con la zona hospitalaria y la universitaria de Donostia

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha anunciado este viernes que va a implantar en 2026 una nueva línea de Lurraldebus que ... conectará el municipio de Astigarraga con los hospitales y el entorno universitario de Donostia, respondiendo así a una demanda de los vecinos de una localidad que está experimentando una considerable expansión durante los últimos años.

La diputada Azahara Domínguez ha presentado este viernes los detalles del presupuesto de su cartera para el próximo ejercicio de 2026, que contará con una inversión de 95,3 millones de euros de los cuales 74,9 irán dirigidos a la dirección de movilidad. En una década el gasto en Lurraldebus ha pasado de los 21,4 millones de 2013 a los 65,9 del próximo año para «garantizar que todos los guipuzcoanos, independientemente de dónde vivan, cuenten con un servicio de transporte público con el que moverse, más allá de si tienen un vehículo privado o no».

Una de las principales novedades a este respecto es una nueva línea que conectará Astigarraga con la zona hospitalaria de Donostia y las universidades, un «compromiso» que la diputada adoptó con representantes de la plataforma ciudadana Mugitu Astigarraga. Además, se va a mejorar la conexión de Urola Erdia con la zona hospitalaria de Donostia «dando solución a demandas que vienen realizando trabajadores de Osakidetza que, aunque no nos compete, porque debería ser la propia Osakidetza la que facilitara el desplazamiento de su plantilla, creemos que por responsabilidad social debemos abordar».

2026 va a ser el año de la puesta en marcha de la nueva concesión de Lurraldebus en Oarsoaldea y Bidasoa. «Llegará con importantes mejoras para los usuarios con frecuencias máximas de media hora, servicio 24 horas los fines de semana o incremento del horario entre semana para adaptar los servicios a los turnos de los trabajadores. También habrá una nueva línea que unirá Oiartzun con hospitales. «Se ha elaborado junto a las trabajadoras de Osakidetza».

El departamento quiere dar velocidad al proceso de modernización del transporte público y ha contemplado una partida para que los distintos ayuntamientos que conforman Mugi modernicen sus equipos de ticketing. El presupuesto también contempla convenios para fomentar el transporte público entre personas en riesgo de exclusión social, seguir mejorando el servicio que ofrecen los taxis de Gipuzkoa o desarrollar algunas infraestructuras, como la nueva estación de autobuses de Zarautz, entre otras.

En cuanto al turismo, la dirección contará con 3,4 millones, un ligero ascenso, y la dirección de Ordenación del Territorio dispondrá de 16 millones para actuar en tres ejes estratégico: la regeneración de Pasaialdea, donde además de Adinberri habrá distintos convenios con Pasaia para seguir ahondando en la estrategia puerto-ciudad; las obras de rehabilitación de la Universidad de Oñati; y el proyecto Vía Irun, el «mayor proyecto de regeneración urbana» de Gipuzkoa, «que va a contribuir a crear una red urbana más fluida y preparada para el futuro».