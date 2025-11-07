A prisión por llevar tres maletas con 100 kilos de cocaína y metanfetamina en Irun: el mayor alijo incautado por la Ertzaintza en Gipuzkoa

Cien kilos de cocaína y metanfetamina ocultos en tres maletas y camuflados en paquetes que simulaban contener otros productos. Ese es el alijo que ha ... incautado la Ertzaintza en Irun. El mayor cargamento de estas drogas que ha decomisado la Policía autonómica en Gipuzkoa. Una operación que se ha saldado con un detenido en la localidad fronteriza, y que ya ha ingresado en prisión.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la investigación por parte del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa se inició el pasado mes de octubre a raíz de una actuación policial llevada a cabo por la Ertzain-etxea de Irun, lo que permitió la detención de un hombre que portaba tres maletas. En ellas había 100 paquetes de aproximadamente un kilo de sustancias estupefacientes cada uno.

Del total, 85 paquetes contenían cocaína y los otros 15, «posiblemente», metanfetamina, informan desde Seguridad, que calculan que el valor aproximado de los 100 kilos de esta droga en el mercado sería de unos tres millones de euros.

El hombre, de 46 años y procedencia europea, fue detenido el pasado 27 de octubre en Irun. Y está acusado de un delito contra la salud pública. Según informa la Ertzainza, el varón -tras ser puesto a disposición judicial- ingresó en prisión.

Desde Seguridad subrayan que se trata «del mayor alijo de cocaína en Gipuzkoa practicado por parte de la Ertzaintza, lo que evidencia el hecho de que la proximidad de Gipuzkoa con la frontera con Francia convierte al territorio en un lugar recurrente y estratégico en las rutas utilizadas por los grupos criminales relacionados con el tráfico de droga».