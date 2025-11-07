Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La droga incautada por la Ertzaintza en Irun.

A prisión por llevar tres maletas con 100 kilos de cocaína y metanfetamina en Irun: el mayor alijo incautado por la Ertzaintza en Gipuzkoa

El valor aproximado de la droga en el mercado sería de unos 3 millones de euros

A. M.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:46

Cien kilos de cocaína y metanfetamina ocultos en tres maletas y camuflados en paquetes que simulaban contener otros productos. Ese es el alijo que ha ... incautado la Ertzaintza en Irun. El mayor cargamento de estas drogas que ha decomisado la Policía autonómica en Gipuzkoa. Una operación que se ha saldado con un detenido en la localidad fronteriza, y que ya ha ingresado en prisión.

