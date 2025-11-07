Esteban carga contra Otegi por señalar a los ertzainas como de «gatillo fácil»

Las palabras de Arnaldo Otegi sobre la Ertzaintza y la necesidad de contar en Euskadi con un «nuevo modelo policial» no han pasado desapercibidas en ... Sabin Etxea. Y la réplica del PNV al secretario general de EH Bildu no se ha hecho esperar después de que este último reivindicase el modelo nórdico en el que, según dijo que se aprecia en las series de televisión, «no están todo el día sacando la pistola».

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, ha asegurado que «mal vamos» si Otegi se «basa» en las series de televisión para defender un modelo policial en concreto. Además, ha pedido «enfrentarnos a la realidad» para desmentir el escenario que ayer dibujó Otegi sobre la Ertzaintza. «La realidad es que la normativa de la Policía vasca a la hora de desenfundar un arma, que es lo que venía a reflejar Otegi como si fuera algo habitual, es muy estricta», ha asegurado.

De hecho, Esteban ha asegurado que si se hace un repaso de cuántas veces ha desenfundado la Ertzaintza su arma reglamentaria en el último año «igual nos encontramos con que no hay ningún caso, y si lo hay, será alguno esporádico y muy justificado». Por ello, el presidente del PNV ha denunciado que desde EH Bildu se quiera «poner en cuestión, por razones políticas, la profesionalidad de la Ertzaintza».

«Por mucho que diga Otegi que él no tiene nada contra las mujeres y los hombres que forman la Ertzaintza, sino de sus responsables políticos, está poniendo en cuestión su profesionalidad y les está diciendo que son gente de gatillo fácil, cuando las estadísticas lo que demuestran es lo contrario». E insinuar esto, según Esteban, «crea esta animadversión» contra la Policía autonómica «por razones políticas».

Así, el dirigente jeltzale ha recordado en una entrevista en EITB que el lehendakari creó hace meses un foro de discusión sobre la seguridad y ha instado a los representantes de EH Bildu que «si tienen algo que decir» participen en dicho foro.