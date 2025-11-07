El Elche - Real Sociedad, en directo

La Real Sociedad visita esta noche el Martínez Valero de Elche. Lo hace en busca de una victoria que le permita continuar con la buena dinámica de resultados de las últimas jornadas y, lo más importante, situarse en la zona media de la tabla. Sigue ens directo todo lo que acontezca en este encuentro a partir de las 21.00 horas.

20:04 El estadio Martínez Valero tiene un aforo de 33.732 espectadores y en 2026 cumplirá 50 años. En 1976 sustituyó al viejo campo de Altabix. Fue sede del Mundial 82 y acogió tres partidos, uno de ellos, la mayor goleada de la historia de los Campeonatos del Mundo, el 10-1 de Hungría a El Salvador. 19:58 La alineación de Sergio Francisco solo presenta un cambio, que podría provocar una modificación de posiciones. La titularidad de Kubo desplazaría a Guedes a la izquierda. 19:52 André Silva, suplente El portugués, exdelantero de la Real, verá el inicio del partido desde el banquillo. Enlace copiado 19:51 Alineación del Elche Enlace copiado 19:51 Kubo por Barrenetxea, único cambio Sergio Francisco opta por la continuidad y realiza solo un cambio respecto al derbi. Take Kubo será titular en sustitución del lesionado Barrenetxea. Jon Martín se mantiene en el once. Enlace copiado 19:49 Ya hay once titular Enlace copiado 19:48 Cinco realistas, con Euskadi Cinco jugadores de la Real han sido convocados para el partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se disputará el próximo día 15 en San Mamés. Jagoba Arrasate y Mikel Labaka han citado a Igor Zubeldia, Jon Gorrotxategi, Unai Marrero, Aritz Elustondo y Aihen Muñoz. Enlace copiado 19:46 El héroe del derbi, Jon Gorrotxategi, en vestuarios del Martínez Valero. 19:45 La Junta de Accionistas, el 10 de diciembre La Junta General de Accionistas de la Real se celebrará el día 10 de diciembre a las 17.00 horas en el Kursaal. El club prevé remitir la documentación a sus accionistas a principios de la semana que viene. Enlace copiado 19:43 El exrealista André Silva milita esta temporada en el Elche. Ha anotado ya cuatro goles, aunque no ha marcado en las últimas cuatro jornadas. 19:38 Igor Zubeldia es el único realista apercibido. 19:37 Arbitra Díaz de Mera, del colegio manchego. A la Real le ha ido bien con él. En once partidos, cinco victorias, cinco empates y una derrota. Es el mismo colegiado que pitó el partido contra el Negreira. 19:35 Después de esta jornada la Liga parará por los compromisos de selecciones. El próximo partido de los blanquiazules será el sábado 22 ante Osasuna en El Sadar. 19:33 La Real no estará sola en Elche. 19:31 Los dos equipos tienen cifras goleadoras equilibradas. El Elche ha marcado 12 tantos y ha encajado 13. Los de Sergio Francisco han visto puerta en 13 ocasiones y Remiro ha sido batido 16 veces. El máximo realizador de la Real es Mikel Oyarzabal, con cuatro dianas. 19:28 La Real ha ganado en sus tres visitas a Elche: 0-1 la temporada pasada, 1-2 en la 2021/22 y 0-3 en la 2020/21. En lo que va de Liga, el Elche no ha perdido en casa y la Real no ha ganado a domicilio. 19:26 Los jugadores ya están en el Martínez Valero, tras salir de sus hoteles de concentración. 19:25 Elche-Real Sociedad Arratsalde on. La Real visita al Elche en el partido que abre la jornada 13ª de Liga. El equipo blanquiazul llega después de obtener la victoria en los dos anteriores partidos de la competición, ante Sevilla y Athletic. También le ganó al Negreira en Copa. El Elche es noveno en la tabla con 14 puntos y la Real, 14ª con 12. Enlace copiado