La nao San Juan navega ya en Pasaia

La nao San Juan navega ya en Pasaia

Una multitud recibe al galeón en su botadura en una ceremonia llena de simbolismo y de emoción

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:59

Ha habido un momento de tensión, cuando el casco, ya sumergido en el agua, se balanceaba ostensiblemente de un lado a otro, pero en pocos minutos ha asegurado su estabilidad y emprendido su primer viaje. La nao San Juan flota y navega por la bahía pasaitarra ante la expectación de las miles de personas que llenaban San Pedro y San Juan. La imagen resulta fascinante, con ese 'cascarón' surcando el agua, enganchado a un remolcador, mientras otras embarcaciones históricas han acompañado la singladura inicial hasta la dársena industrial del puerto donde permanecerá unos meses.

Ha sido un momento para la historia, un hito en un largo proceso que ha sido «un sueño, una hermosa locura», como han repetido los implicados y autoridades durante el acto de botadura. La réplica del ballenero vasco que se hundió en 1567 cerca de Red Bay, en Canadá, repite aquella aventura cinco siglos después, creada en la factoría de Albaola, muy cerca del astillero donde se construyó el original hace quinientos años.

La ceremonia ha estado cargada de simbolismos. Antes de que la nao entrara al agua Xabier Agote, alma del proyecto y presidente de Albaola, ha colocado el último pierno, la pieza que faltaba para completar el casco, y se ha instalado la tradicional rama en la branca. La canadiense Caroline Marchand, compañera de Robert Grenier, el investigador que en 1978 descubrió el pecio del San Juan en Canadá y que este viernes no pudo estar en Pasaia por enfermedad, ha derramado la sidra sobre el casco: el champán tradicional de otras botaduras se ha sustuido por la sidra, la bebida de los balleneros.

El casco ha empezado su descenso por la rampa del astillero con 8 tripulantes a bordo, además del propio Agote, que desde la proa seguía el proceso con gesto grave. En el interior del casco se habían colocado 50.000 kilos de piedra, a modo de lastre, para garantizar la estabilidad. La música del coro Zaria, el sonido de irrintzis y cuernos, los ritos de Stephen Augustin, heredero de los pueblos indígenas que poblaban aquella zona de Canadá en su tiempo, y la luz de las antorchas daban un aire solemne y emocionante a la ceremonia. A las 17.27 ha sido el momento crítico, con el casco ya por completo en el agua: la nao se movía hacia un lado y otro, en medio de la atencion de todos los presentes, antes de estabilizarse. Han sido diez minutos de máxima tensión, con el casco balaceándose mientras los técnicos afinaban los detalles dentro del propio barco y desde el exterior. En el momento en que Agote ha sonreído en cubierta se disiparon los temores. El remolcador Facal tiró del San Juan hacia su destino.

El lehendakari Pradales, los embajadores de Canadá en España y de España en Canadá, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la diputada general Eider Mendoza y el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, formaban parte de una amplia representación institucional. Pero el protagonismo, además de la nao y el amplio equipo de Albaola, lo tuvieron los miles de asistentes que llenaron todo el borde la bahía y las alturas cercanas, de Jaizkibel a Ulia, para presenciar este primer viaje.

Antes de la botadura tuvo lugar el acto institucional en el interior de Albaola, cargado también de simbolismos, desde el saludo inicial de los bertsolaris Aitor Mendiluze, Amets Arzallus y Maialen Lujanbio hasta la danza de Lucia Lacarra y Matthew Golding, pareja de vasca y canadiense, ejemplo de esa conexión entre los dos territorios.

