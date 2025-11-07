La estación del Norte de Donostia sigue avanzando en su transformación con la apertura del segundo andén de Cercanías, el más próximo a Tabakalera, y ... el vestíbulo que da acceso a este desde el pasadizo soterrado de Egia. Esta mañana, tanto los paseantes que caminaban por la zona como los usuarios del servicio ferroviario, mostraban su alivio después de «tantos años de espera. Ha quedado bonito y, lo mejor de todo, es mucho mejor, más cómodo para los vecinos de la zona», apuntaban algunos de ellos. Eso sí, la apertura ha pillado a muchos por sorpresa y no han podido parar a detenerse con curiosidad, analizando el nuevo vestíbulo. «¿Ah, pero que ya se puede utilizar?», preguntaba una mujer, confusa. A su sorpresa, ha podido acceder al Cercanías sin tener que cruzar al otro lado del río y entrar por la puerta principal de la Estación del Norte, algo que ha celebrado.

Entre los primeros pasajeros en estrenarla estaban Laura y Andy, que venían desde Legazpi, precisamente, con ganas de conocer esta nueva cara de la estación. Como habituales de este servicio ferroviario, que «utilizamos varias veces a la semana», han coincidido en que la primera impresión ha sido buena. «Ha quedado muy bonito», asentían mientras recorrían el vestíbulo y cruzaban por los nuevos tornos. «Nos ha costado orientarnos un poco al principio, pero se nota la mejora», añadían sonrientes antes de continuar su trayecto.

Ampliar José Mari López

Otros usuarios habituales, como Agustín Iriberri, también han celebrado, aunque algo contenido, los avances que empiezan a asomar en la estación. «Ha costado, pero he de decir que está quedando muy bien». Eso sí, espera que estos avances también traigan mejorías en «los horarios, que siguen siendo un desastre. Está el nuevo vestíbulo, el segundo andén... Ha mejorado mucho, sí», añadía con cierto resigno, a la espera de comprobar si el tren de Cercanías que necesitaba para llegar a Hernani llegaba puntual, o no. «Hoy no puedo quejarme», celebraraba al darse cuenta de que, esta vez, no ha tenido que esperar de más.

Paqui Rodríguez «He hecho el trayecto desde Irun sin transbordos y se nota la diferencia»

Y es que, además de la apertura del segundo andén y el nuevo vestíbulo en la estación de Atotxa, la red ferroviaria de Gipuzkoa también ha recuperado hoy la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun, después de ocho años de obras en el túnel de Gaintxurizketa, lo que permite aumentar desde hoy las frecuencias de los Cercanías. La irundarra Paqui Rodríguez lleva años sin hacer uso del Cercanías, pero esta semana se ha tenido que acercar a Donostia y «el mismo martes, para llegar hasta aquí, opté por coger el Topo, porque por tema de horarios y comodidad era mejor. Para volver a Irun tuve que volver a hacer transbordo en Pasaia, finalizar el tramo en autobús...», se quejaba. Hoy, por el contrario «he venido directamente desde Irun, sin transbordos. Se nota mucho la diferencia, después de ocho años así. Es algo a celebrar».