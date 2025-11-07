Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros hacen uso del nuevo vestíbulo de la estación de Atotxa, con acceso directo desde el pasadizo de Egia y que conecta con el nuevo andén. José Mari López

Mejoras en la Estación del Norte

«Es una gran mejoría, llevamos mucho tiempo esperando»

Queda inaugurado el segundo andén de Cercanías de la Estación de Atotxa y el vestíbulo para acceder a él desde el pasadizo de Egia así como la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun tras ocho años de obras en el túnel de Gaintxurizketa

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La estación del Norte de Donostia sigue avanzando en su transformación con la apertura del segundo andén de Cercanías, el más próximo a Tabakalera, y ... el vestíbulo que da acceso a este desde el pasadizo soterrado de Egia. Esta mañana, tanto los paseantes que caminaban por la zona como los usuarios del servicio ferroviario, mostraban su alivio después de «tantos años de espera. Ha quedado bonito y, lo mejor de todo, es mucho mejor, más cómodo para los vecinos de la zona», apuntaban algunos de ellos. Eso sí, la apertura ha pillado a muchos por sorpresa y no han podido parar a detenerse con curiosidad, analizando el nuevo vestíbulo. «¿Ah, pero que ya se puede utilizar?», preguntaba una mujer, confusa. A su sorpresa, ha podido acceder al Cercanías sin tener que cruzar al otro lado del río y entrar por la puerta principal de la Estación del Norte, algo que ha celebrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  4. 4 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  5. 5 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  6. 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  7. 7 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es una gran mejoría, llevamos mucho tiempo esperando»

«Es una gran mejoría, llevamos mucho tiempo esperando»