Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorrotxa y Zubeldia, entre otros, en el derbi del pasado fin de semana en Anoeta. Royo

Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina

Arrasate y Labaka han convocado a cinco jugadores txuri-urdin para el encuentro del próximo día 15 en San Mamés

A. Algaba

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

Hasta cinco jugadores de la Real Sociedad, con Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi a la cabeza, han sido convocados para la disputa del histórico partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se disputará el próximo día 15 en San Mamés. Jagoba Arrasate y Mikel Labaka han presentado este viernes una convocatoria con 22 jugadores para ese simbólico duelo de la próxima semana.

Además de Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi, también están en la lista los realistas Unai Marrero, Aritz Elustondo y Aihen Muñoz. También se incluyen otros exrealistas como Andoni Gorosabel (Athletic), Ander Guevara (Alavés) o Jon Guridi (Alavés). El Athletic club, con seis integrantes es el club más representado en la lista.

Arrasate ha dado a conocer la lista después de conocerse la convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española, que llevaba a tener que prescindir para este duelo de los realistas Mikel Oyarzabal y Álex Remiro, los rojiblancos Unai Simón y Dani Vivian, o el donostiarra del Ársenal Martín Zubimendi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  9. 9 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  10. 10

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina

Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina