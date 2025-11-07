Gorrotxa y Zubeldia, a la cabeza de la Euskal Selekzioa para el partido ante Palestina Arrasate y Labaka han convocado a cinco jugadores txuri-urdin para el encuentro del próximo día 15 en San Mamés

Gorrotxa y Zubeldia, entre otros, en el derbi del pasado fin de semana en Anoeta.

A. Algaba Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:49

Hasta cinco jugadores de la Real Sociedad, con Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi a la cabeza, han sido convocados para la disputa del histórico partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se disputará el próximo día 15 en San Mamés. Jagoba Arrasate y Mikel Labaka han presentado este viernes una convocatoria con 22 jugadores para ese simbólico duelo de la próxima semana.

Además de Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi, también están en la lista los realistas Unai Marrero, Aritz Elustondo y Aihen Muñoz. También se incluyen otros exrealistas como Andoni Gorosabel (Athletic), Ander Guevara (Alavés) o Jon Guridi (Alavés). El Athletic club, con seis integrantes es el club más representado en la lista.

Arrasate ha dado a conocer la lista después de conocerse la convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española, que llevaba a tener que prescindir para este duelo de los realistas Mikel Oyarzabal y Álex Remiro, los rojiblancos Unai Simón y Dani Vivian, o el donostiarra del Ársenal Martín Zubimendi.