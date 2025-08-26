Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 26 de agosto 2025, 21:18
- Cultura: Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
- Zinemaldia: Jennifer Lawrence se convierte en el Premio Donostia más joven de la historia del galardón
- Real Sociedad: La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
- Política: Moreno Bonilla carga contra el 'efecto frontera' de Euskadi: «¿Pero cuántos emigrantes cruzan al País Vasco en patera?»
- Incendios: La «zona catastrófica» por incendios y danas afecta a 121 territorios de 16 comunidades
- Temporal: Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales
- Economía: La edad de jubilación en Gipuzkoa se retrasa a 64,8 años de media, más baja que en Euskadi y España
- Gipuzkoa: El comité de ética del Hospital Donostia aborda una decena de casos conflictivos cada año
- San Sebastián: El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta sacó anoche de la playa 220 toneladas
- Mundo: Netanyahu desoye a las familias de los rehenes y acelera el plan de asalto de Ciudad de Gaza
- Incendio de San Sebastián en 1813: Encendido de velas y antorchas para rememorar el incendio de 1813
