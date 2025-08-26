Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Manuel de la Calva en uno de sus conciertos.

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 26 de agosto 2025, 21:18

- Cultura: Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

- Zinemaldia: Jennifer Lawrence se convierte en el Premio Donostia más joven de la historia del galardón

- Real Sociedad: La Real Sociedad pretende a Carlos Soler

- Política: Moreno Bonilla carga contra el 'efecto frontera' de Euskadi: «¿Pero cuántos emigrantes cruzan al País Vasco en patera?»

- Incendios: La «zona catastrófica» por incendios y danas afecta a 121 territorios de 16 comunidades

- Temporal: Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales

- Economía: La edad de jubilación en Gipuzkoa se retrasa a 64,8 años de media, más baja que en Euskadi y España

- Gipuzkoa: El comité de ética del Hospital Donostia aborda una decena de casos conflictivos cada año

- San Sebastián: El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta sacó anoche de la playa 220 toneladas

- Mundo: Netanyahu desoye a las familias de los rehenes y acelera el plan de asalto de Ciudad de Gaza

- Incendio de San Sebastián en 1813: Encendido de velas y antorchas para rememorar el incendio de 1813

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  4. 4

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  5. 5 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  10. 10

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»

Espacios grises

