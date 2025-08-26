Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta sacó anoche de la playa 220 toneladas

Extrajo 17 camiones llenos de escombros, lo estimado para recoger en dos días

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 10:55

La cifra de piedras estimada para recoger de la playa de Ondarreta en dos noches fue extraída anoche por el dispositivo encargado de limpiar de ... escombros esta playa donostiarra. Ante los avisos amarillos por mala mar esta tarde está por ver que el operativo se mantenga esta noche dado que las mareas podrían traer mucha arena lo que taparía los cascotes y dificultaría la labor de retirada esta madrugada.

