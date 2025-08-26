El dispositivo de retirada de piedras en Ondarreta sacó anoche de la playa 220 toneladas

La cifra de piedras estimada para recoger de la playa de Ondarreta en dos noches fue extraída anoche por el dispositivo encargado de limpiar de ... escombros esta playa donostiarra. Ante los avisos amarillos por mala mar esta tarde está por ver que el operativo se mantenga esta noche dado que las mareas podrían traer mucha arena lo que taparía los cascotes y dificultaría la labor de retirada esta madrugada.

El operativo se puso en marcha antes de las 22.00 horas. Dos camiones y una retroexcavadora fueron suficientes junto a media docena de trabajadores de Serkom, Moyua y Ekotrade para recoger una gran cantidad de piedras en las horas previas y posteriores a la bajamar de la pasado noche. La ausencia de la máquina despedregadora no limitó los trabajos porque tal y como estaba la playa la retroexcavadora funcionó a la perfección recogiendo una fina capa superficial de arena de arena y piedras durante cientos de metros y acumulando el material en montones, a lo largo de la zona central de la playa. Posteriormente, ese material era volcado en los camiones de Ekotrade que lo transportaban a la sede de esta empresa de reciclaje donde se separará la arena del escombro. El resultado del trabajo que se prolongó hasta las 4 de la mañana fue de la retirada de 17 camiones con 220 toneladas de material.

Realizaron un seguimiento de las evoluciones del operativo el concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, los miembros de Aranzadi Jon Etxezarreta y Marko Sierra, y los responsables de Moyua y serkom, Mikel Zubiaguirre y Marcos Villegas, respectivamente, así como el miembro de Ekotrade Iñaki Hernández.

Está previsto que esta noche se repita el operativo para sacar otra tanda de piedras de la playa, pero todo dependerá de la situación del mar, puesto que hay aviso amarillo por riesgo marítimo costero esta tarde -el Ayuntamiento ha decidido cerrar los servicios de la isla Santa Clara durnate todo el día de hoy- lo que podría generar olas de 2,5 metros, un inconveniente dado que el movimiento del mar podría tapar los escombros con arena y dificultar el objetivo.