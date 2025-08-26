Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler, pretendido por la Real Sociedad, durante un partido del PSG C.S
Real Sociedad

La Real Sociedad pretende a Carlos Soler

El club txuri-urdin quiere al centrocampista valenciano, que va a salir seguro del PSG y al que le gustaría volver a la Liga, aunque no parece una operación sencilla

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 18:43

La Real Sociedad se ha lanzado a por Carlos Soler, centrocampista valenciano del PSG que va a salir del conjunto parisino este verano al ... no contar para Luis Enrique. El interior de 28 años es uno de los objetivos de la dirección deportiva para reforzar la medular, tal y como ha informado Marca y ha podido confirmar DV. El interés por el exjugador del Valencia no es nuevo puesto que otros veranos atrás la Real Sociedad ya mantuvo conversaciones para poder incorporarlo al equipo. La operación, en todo caso, no parece sencilla.

