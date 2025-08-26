La Real Sociedad pretende a Carlos Soler

La Real Sociedad se ha lanzado a por Carlos Soler, centrocampista valenciano del PSG que va a salir del conjunto parisino este verano al ... no contar para Luis Enrique. El interior de 28 años es uno de los objetivos de la dirección deportiva para reforzar la medular, tal y como ha informado Marca y ha podido confirmar DV. El interés por el exjugador del Valencia no es nuevo puesto que otros veranos atrás la Real Sociedad ya mantuvo conversaciones para poder incorporarlo al equipo. La operación, en todo caso, no parece sencilla.

Por aquel entonces, las altas exigencias del PSG y que en la Real Sociedad todavía jugaban Zubimendi y Merino, entre otros, hizo que en Anoeta no se terminaran de lanzar de manera definitiva a por él. Ahora, siendo un descarte del PSG puesto que conoce desde el principio del verano que no va a seguir en París, podría ser una opción para el centro del campo.

Ampliar Merino, Oyarzabal, Soler y Zubimendi posan juntos en Tokio tras conseguir la medalla de plata en los Juegos

Del año 1997, Carlos Soler tiene buena relación con Oyarzabal y Zubeldia, con el que comparten año. De hecho, los tres, además de Merino, coincidieron y ganaron el europeo sub-21 en 2019 con participación importante de los cuatro jugadores. Del mismo modo, Soler también es plata olímpica en Tokio, donde compartió equipo con Oyarzabal, Merino y Zubimendi. En 2017 también disputó el europeo sub-19 con el capitán de la Real y Odriozola.

Cedido en el West Ham

Soler ha estado cedido esta última temporada en el West Ham inglés, donde ha jugado 33 partidos; 31 de Premier League, uno de FA Cup y otro de Qarabao Cup para un total de 1.487 minutos. El valenciano arrancó la temporada a las órdenes del asteasuarra Julen Lopetegui, pero el guipuzcoano fue sustituido en enero tras solo 22 partidos.

Tras la salida del entrenador el que llegó fue Graham Potter. De esos 33 partidos disputó 15 partidos como titular, mientras que también fue un recurso útil para los dos entrenadores. El valenciano jugó en el doble pivote por detrás de la estrella Lucas Paquetá, mientras que por momentos también merodeó la zona de la media punta, posición que también maneja. En el 4-3-3 que suele utilizar la Real el futbolista podría jugar en la segunda y tercera altura. Los ingleses tenían una opción de compra de 20 millones de euros que no efectuaron.

Soler salió al PSG tras grandes campañas en el Valencia. Los ches obtuvieron 18 millones de euros más cuatro en variables por un futbolista llamado a ser importante, pero en París no tuvo las oportunidades deseadas. Tres veranos después, la Real te tiene en su agenda y ya ha iniciado conversaciones para tratar de traerlo a Donostia.