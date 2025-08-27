Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Soler, durante un partido del PSG RRSS
Mercado de fichajes

Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

El centrocampista aterrizará en Zubieta en cuanto se terminen de concretar diferentes flecos del contrato

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:44

Carlos Soler jugará una temporada cedido en la Real Sociedad. El PSG y el club txuri-urdin han llegado a un acuerdo para que el centrocampista valenciano dispute un curso a modo de préstamo en Anoeta, mientras que todavía se negocian diferentes flecos del contrato como la posibilidad de incluir una opción de compra. Las tres partes están de acuerdo con las principales condiciones del contrato y a esta hora del miércoles el escenario más factible es que esa opción también exista.

Lo que está claro es que el futbolista quería abandonar a toda costa el PSG, donde no contaba en absoluto para Luis Enrique pese a tener contrato hasta 2027. De momento, no lo hará de forma permanente aunque habrá que ver si los dos clubes incluyen esa posibilidad en el contrato. El club parisino abonó 18 millones de euros al Valencia y otros cuatro en variables en verano de 2022.

La cesión de Soler al West Ham

El centrocampista jugó el último año como cedido en el West Ham, primero a las órdenes de Julen Lopetegui y luego bajo la batuta de Graham Potter. El valenciano refuerza la medular después de la salida de Urko González de Zárate al Espanyol e incremente sobremanera la competencia en una temporada en la que solo habrá dos competiciones. De esta forma, Sergio tiene un arma más, pero a la vez también otro activo para un centro del campo poblado y con muchos jugadores tratando de ganarse un puesto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  4. 4

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  10. 10

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad