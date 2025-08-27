Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:44 Comenta Compartir

Carlos Soler jugará una temporada cedido en la Real Sociedad. El PSG y el club txuri-urdin han llegado a un acuerdo para que el centrocampista valenciano dispute un curso a modo de préstamo en Anoeta, mientras que todavía se negocian diferentes flecos del contrato como la posibilidad de incluir una opción de compra. Las tres partes están de acuerdo con las principales condiciones del contrato y a esta hora del miércoles el escenario más factible es que esa opción también exista.

Lo que está claro es que el futbolista quería abandonar a toda costa el PSG, donde no contaba en absoluto para Luis Enrique pese a tener contrato hasta 2027. De momento, no lo hará de forma permanente aunque habrá que ver si los dos clubes incluyen esa posibilidad en el contrato. El club parisino abonó 18 millones de euros al Valencia y otros cuatro en variables en verano de 2022.

La cesión de Soler al West Ham

El centrocampista jugó el último año como cedido en el West Ham, primero a las órdenes de Julen Lopetegui y luego bajo la batuta de Graham Potter. El valenciano refuerza la medular después de la salida de Urko González de Zárate al Espanyol e incremente sobremanera la competencia en una temporada en la que solo habrá dos competiciones. De esta forma, Sergio tiene un arma más, pero a la vez también otro activo para un centro del campo poblado y con muchos jugadores tratando de ganarse un puesto.