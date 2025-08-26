Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pensionistas colocan una pancarta en defensa de unas mejores prestaciones. Iñigo Royo

El gasto en pensiones en Gipuzkoa marca un nuevo récord con 312,6 millones, un 5,2% más que hace un año

La prestación media se sitúa en 1.587 euros al mes tras subir un 4,13% en el último año

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 10:48

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en Gipuzkoa. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social, la nómina de ... las prestaciones en agosto ha superado los 312 millones de euros tras registrar un aumento del 5,2% frente al mismo mes del año anterior. Así, la prestación media se sitúa en 1.587 euros tras subir un 4,13% en el último año.

