El gasto en pensiones en Gipuzkoa marca un nuevo récord con 312,6 millones, un 5,2% más que hace un año

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en Gipuzkoa. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social, la nómina de ... las prestaciones en agosto ha superado los 312 millones de euros tras registrar un aumento del 5,2% frente al mismo mes del año anterior. Así, la prestación media se sitúa en 1.587 euros tras subir un 4,13% en el último año.

La pensión media de Gipuzkoa es la tercera más elevada del Estado, únicamente por detrás de la vizcaína y alavesa, que es de 1.629 y 1.642 euros, respectivamente. Por tipo de pensión, la de jubilación es la más alta con 1.781 euros al mes de media.

Este aumento en la cuantía de las pensiones contributivas está directamente relacionado con la revalorización del 2,8%. Además, debido al efecto sustitución (las pensiones de quienes se jubilan superan a las que percibían los retirados salientes por haber tenido carreras más largas de cotización y salarios más altos) las nuevas altas reciben una prestación más elevada.

En lo que respecta al conjunto de Euskadi, el coste de las pensiones contributivas sigue al alza en Euskadi y supera ya los 947 millones de euros, un 5,35% más que hace un año (entonces se aproximaban a los 900). En el País Vasco se reparten más de 585.000 prestaciones -entre jubilados, viudas, perceptores por orfandad o personas con incapacidad permanente- que alcanzan de media los 1.617,5 euros, esto es, 63 más que en agosto de 2024.

De este modo, en el octavo mes del año, Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma con la pensión de jubilación más elevada del Estado, seguida de Asturias (1.776,65), Madrid (1.729,74), Navarra (1.688,18) y Cantabria (1.595,03).