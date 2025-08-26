Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jubilados en un parque. Archivo

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

La pensión media de los nuevos jubilados supera en 600 euros al salario medio de los menores de 30 años

José A. González

José A. González

Martes, 26 de agosto 2025, 09:54

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real en España se reduce poco a poco. En agosto, esta última se situó en ... 65,3 años, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, apenas 1,5 años por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  6. 6

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  7. 7 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  8. 8 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  9. 9

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años