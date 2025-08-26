Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jennifer Lawrence, en la presentación de 'Mother!' en el Festival de Venecia. AFP
Festival de Cine de San Sebastián

Jennifer Lawrence se convierte en el Premio Donostia más joven de la historia del galardón

La actriz recibirá la distinción en la gala del día 26, antes de la proyección de su última película, 'Die My Love', de Lynne Ramsay

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 11:07

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence será el segundo y último Premio Donostia que el Zinemaldia concederá en su 83ª edición. Con 35 años recién cumplidos ... el pasado día 15, la protagonista de las sagas 'X Men' o 'Los juegos del hambre', ganadora de un Oscar en 2012 por 'El lado bueno de las cosas' y de Tres Globos de Oro por otras tantas producciones, se convierte así en la galardonada más joven de la Historia de los Premios Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  8. 8

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»
  9. 9 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jennifer Lawrence se convierte en el Premio Donostia más joven de la historia del galardón

Jennifer Lawrence se convierte en el Premio Donostia más joven de la historia del galardón