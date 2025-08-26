Encendido de velas y antorchas para rememorar el incendio de 1813

Donostia vuelve a coger las antorchas y a encender las velas este domingo, 31 de agosto. Lo hace para rememorar, otro año más, a las ... víctimas del incendio que arrasó con la ciudad el 31 de agosto de 1813. Durante toda la jornada se ofrecerán variedad de actividades y homenajes con el propósito de no olvidar el suceso que marcó la historia de la capital guipuzcoana. En la rueda de prensa ofrecida hoy en el Ayuntamiento, el concejarl de Cultura, Jon Insausti, ha señalado esta fecha como «una oportunidad para mirar atrás y recordar los cimientos en los que Donostia está construido».

Un año más, los actos principales se celebrarán el mismo día 31. Los conmomerativos comenzarán a las 11.30 horas en la basílica de Santa María del Coro, donde se ofrecerá una misa solemne en honor a todos los fallecidos en el trágico incendio. Un homenaje institucional tomará el relevo a las 12.45 horas con una ofrenda floral en la Puerta del Mar.

Por la tarde, el cañoneo entre el Kursaal y la Batería del Mirador concluirá con un reconocimiento solidario por parte de la Asociación Donostia 31 a Médicos sin fronteras. A continuación, comenzará el desfile conmomerativo desde la plaza Zuloaga. Un minuto de silencio en el Boulevard detonará el asedio a la ciudad al ritmo de la Primitiva Marcha de San Sebastián.

La jornada finalizará como todos los años con la escenificación del asalto al castillo y quema de San Sebastián en la plaza Zuloaga. Tras la puesta del sol, los donostiarras cogerán sus velas y antorchas para llevar a cabo la simulación del incendio de la ciudad. Las calles de la parte vieja donostiarra se llenarán de oscuridad debido al apagón de luces. En un solemne paseo ceremonial a la luz de las antorchas decenas de vecinos llenarán las calles en memoria del suceso que este año cumple su 212 aniversario.

En este último acto se podrá disfrutar de una gran variedad musical. Los coros Santa Cecilia, Coro Easo y Gazteupe dirigirdos por Laida Otaduy cantarán en diversos puntos de la parte vieja donostiarra. Además, la Banda Municipal de Txistularis, el dantzari Aiert Beobide, la recitadora Irati Borda y el presentador Imanol Artola participarán también en este acto que Otaduy ha calificado como «muy especial».