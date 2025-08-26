Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Leclercq, Jon Manterola, Jon Insausti y Laida Otaduy posan en la presentación del acto Sara Santos

Encendido de velas y antorchas para rememorar el incendio de 1813

Otro 31 de agosto más Donostia rememorará a los fallecidos en la tragedia del verano de 1813. Tradición y solemnidad se apoderarán de las calles durante toda la jornada.

Aimar Perez

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 13:47

Donostia vuelve a coger las antorchas y a encender las velas este domingo, 31 de agosto. Lo hace para rememorar, otro año más, a las ... víctimas del incendio que arrasó con la ciudad el 31 de agosto de 1813. Durante toda la jornada se ofrecerán variedad de actividades y homenajes con el propósito de no olvidar el suceso que marcó la historia de la capital guipuzcoana. En la rueda de prensa ofrecida hoy en el Ayuntamiento, el concejarl de Cultura, Jon Insausti, ha señalado esta fecha como «una oportunidad para mirar atrás y recordar los cimientos en los que Donostia está construido».

