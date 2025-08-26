Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oleaje en el Paseo Nuevo de Donostia. Arizmendi

Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales

Debido al temporal, el Ayuntamiento de San Sebastián ha cerrado Santa Clara y ha prohibido el paso de vehículos en el Paseo Nuevo desde las 17.00 horas de esta tarde hasta las 21.00

Malena Cortizo

Martes, 26 de agosto 2025, 11:27

Agosto se despide de Gipuzkoa con vientos, temperaturas bajas, chubascos y fuertes oleajes. Euskalmet ha lanzado un aviso amarillo para este martes y miércoles por ... riesgo marítimo-costero, con una previsión de oleaje que podría alcanzar los dos metros y medio de altura. La agencia vasca informa de un impacto en costa hoy, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas. También ha incluido otro aviso amarillo por riesgo para la navegación para las dos primeras millas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas que afectará también al día de mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  5. 5

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  8. 8

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»
  9. 9 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales

Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales