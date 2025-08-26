Gipuzkoa se despide de agosto con aviso amarillo por fuerte oleaje y temperaturas otoñales

Agosto se despide de Gipuzkoa con vientos, temperaturas bajas, chubascos y fuertes oleajes. Euskalmet ha lanzado un aviso amarillo para este martes y miércoles por ... riesgo marítimo-costero, con una previsión de oleaje que podría alcanzar los dos metros y medio de altura. La agencia vasca informa de un impacto en costa hoy, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas. También ha incluido otro aviso amarillo por riesgo para la navegación para las dos primeras millas desde las 12.00 hasta las 00.00 horas que afectará también al día de mañana.

Ante la alerta, el Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido tomar medidas y recomienda precaución. Por ello, la isla de Santa Clara permanecerá cerrada durante toda la jornada de este martes y parte del Paseo Nuevo, desde la Sociedad Fotográfica en adelante, estará prohibida para los vehículos desde las 17.00 a las 21.00 horas de hoy. También se han retirado los dos gabarrones de la playa de La Concha.

Además, este martes, las costas de Gipuzkoa se verán cubiertas de intervalos de nubes bajas, aumentando el ambiente a nuboso o muy nuboso por la tarde. En la segunda mitad del día existirá una probabilidad de lluvias y chubascos débiles. También se percibirá el viento flojo de componente oeste, predominando el norte o noroeste por la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 22 grados, y las mínimas, los 18. Mañana, la situación permanecerá similar, aunque con posibilidad de tormentas y temperaturas en ligero descenso, con dos grados menos que hoy.

La situación en el interior del territorio será similar -nubes, chubascos débiles por la tarde y vientos ligeros-, aunque con temperaturas más bajas que en la costa. Este martes, los termómetros no superarán los 20 grados y en el día de mañana, incluso podrían llegar a bajar hasta los 13.

Tal y como indican predicciones de Euskalmet, el sol podría regresar tímidamente al territorio este jueves, aunque seguirán vigentes las temperaturas otoñales y la posibilidad de lluvias en la primera mitad del día. En cuanto a los vientos procedentes del oeste o del noroeste que revolverán la mar en Euskadi, seguirán presentes hasta el jueves, según la agencia vasca.