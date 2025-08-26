Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Seis de los miembros del comité de ética asistencial del Hospital Donostia, durante una reunión. Lobo Altuna

El comité de ética del Hospital Donostia aborda una decena de casos conflictivos cada año

El grupo está formado por 17 miembros, desde médicos a abogados o filósofos, que tratan asuntos relacionados sobre todo con la etapa inicial y final de la vida

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 00:13

Son todos los que están, pero no están todos los que son. María Belar, Eduardo Tejera, ItxasoMartí, Mila Garikano, Naiara Irastorza yUxue Errasti son seis ... de los 17 miembros que conforman el comité de ética asistencial del HospitalUniversitario Donostia, el órgano encargado de ayudar en la resolución de problemas éticos que puedan surgir durante la relación clínico-asistencial. Son los encargados de que los aspectos humanos y sanitarios conjuguen a la perfección sin que unos prevalezcan por encima de los otros. Es el único de este tipo de ámbito hospitalario que existe en Gipuzkoa, por lo que aborda situaciones que se pueden dar en cualquiera de los centros del territorio. DV acompaña a estos profesionales en una de sus últimas reuniones para analizar su labor y los casos que analizan, una decena al año de decisiones médicas con una gran carga ética que atañen a los guipuzcoanos.

