Los malienses han sido trasladados a Oñati en furgonetas de la Cruz Roja. Sara Santos Sara Santos

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:53

-Mundo: Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país

-Política: El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

-Gipuzkoa: Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias

-Economía: La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%

-Real Sociedad: Sergio cita a 32 jugadores para Bournemouth con las bajas de Marrero y Gorrotxategi

-Cultura: El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene

-Mundo: Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán

-Política: Servinabar pagó el primer año del ático de Santos Cerdán en Madrid

-Gipuzkoa: Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa

