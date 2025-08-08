Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:53
-Mundo: Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país
-Política: El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
-Gipuzkoa: Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias
-Economía: La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%
-Real Sociedad: Sergio cita a 32 jugadores para Bournemouth con las bajas de Marrero y Gorrotxategi
-Cultura: El jurista Eneko Goenaga, nuevo director gerente de Musikene
-Mundo: Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán
-Política: Servinabar pagó el primer año del ático de Santos Cerdán en Madrid
-Gipuzkoa: Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa
