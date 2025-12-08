El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad

M. S. Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

A poco más de dos horas de Gipuzkoa, un pueblo se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad. Y es que la magia que envuelve esta bonita localidad de la comarca del Besaya, en el interior de Cantabria, brilla especialmente en estas fechas. Además de su casco histórico lleno de luces, su parque mágico y su mercado navideño, que le han valido para llegar a compararse con ciudades como Vigo, Málaga, Madrid o Barcelona.

Se trata de Cartes, una localidad a media hora de Santander que apenas sobrepasa los 5.800 habitantes y que hasta hace dos años, albergaba el árbol de navidad más grande de España. Con 65 metros de altura, cuya figura llegó a superar a los de Vigo, Badalona y Granada por más de 20 metros, dando así por terminada la 'guerra de luces' que se había establecido entre esas ciudades. Sin embargo, en 2024 cambiaron su tradición, y sustituyeron el aclamado abeto que en 2023 visitaron más de 117.000 personas.

Ampliar El Parque Mágico de la Navidad de Cartes.

Aunque este año seguirán contando con su 'Parque Mágico de la Navidad', con un túnel de luces brillantes de colores que conduce hacia el comienzo de un paseo luminoso donde todos los colores tienen cabida. Los troncos de los árboles del Parque de El Ansar, sus ramas e incluso el suelo, se llenan de pequeños destellos que alumbran la localidad, creando un laberinto que encanta a grandes y pequeños.

Paseo y mercado navideño en Cartes

Un paseo navideño por Cartes también permitirá descubrir a los visitantes este bonito pueblo junto al río Besaya, que todavía conserva su antiguo trazado medieval y sigue el Camino Real, que da nombre a su calle principal. A lo largo de esta vía se pueden ver edificios construidos desde el siglo XV al XVIII, algunas casonas señoriales de estilo montañés con escudos y balcones decorados en sus fachadas.

Hasta el 6 de enero, la magia navideña también se podrá sentir en su mercado de Navidad, situado frente al edificio del ayuntamiento. En sus 16 casetas de madera decoradas los visitantes podrán encontrar todo tipo de artesanía y productos típicos de estas fechas.