Urgente Mañana complicada en carreteras de Gipuzkoa con retenciones por varios accidentes
La Villa Europea de la Navidad a un paso de Gipuzkoa, ideal para visitar este invierno

Este destino ha sido reconocido por su tradición y compromiso navideño

M. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

La Red de Ciudades de la Navidad ha anunciado a Noja como la Villa Europea de la Navidad 2025. Un destino a un paso de Gipuzkoa, que ha sido reconocido por su tradición y compromiso navideño, al ofrecer un atractivo único y escenarios mágicos que la han convertido en uno de los lugares imprescindibles para visitar durante la temporada navideña.

A alrededor de dos horas de Gipuzkoa, este pintoresco pueblo cántabro combina encanto, tradición y una atmósfera mágica para gente de todas las edades. Motivo por el que ha sido reconocido como 'Villa Europea de la Navidad 2025' por la Red de Ciudades de la Navidad. Una organización dedicada a promover los valores culturales, sociales y económicos de las celebraciones navideñas en toda Europa.

El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno

El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno

El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Enclavada en la costa cantábrica, Noja cautivará otro año más a sus visitantes con su encanto costero y su transformación en todo un pueblo navideño. El 29 de noviembre tendrá lugar su esperado encendido de luces, que iluminará las calles de esta pintoresca villa.

Mercadillo, pista de hielo y concurso de jerseys y La Casa de la Navidad en Noja

La jornada comenzará con el encendido de las luces navideñas en el Parque Marqués de Velasco, en donde también se celebrará un divertido concurso de jerseys navideños el 7 de diciembre. Ese día también tendrá lugar la inauguración de su mercadillo navideño en la Plaza de la Villa y contará con puestos de artesanía local, productos típicos y regalos originales, además de música en directo y una cuidada decoración luminosa.

Mientras que la apertura de 'La Casa de la Navidad' tendrá lugar el 8 de diciembre en el Palacio de Albaicín. Un lugar especial que abre sus puertas cada temporada y en donde cada rincón está decorado al detalle, ideal para familias con niños.

Los visitantes podrán disfrutar del Belén de la Huerta del Marqués, abierto todos los días de las 17.00 a 21.00 horas, y de la pista de hielo instalada en la bolera municipal, que estará disponible desde el 28 de noviembre.

