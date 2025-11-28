El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

M. S. Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

La Red de Ciudades de la Navidad ha anunciado a Vilna como la 'Capital Europea de la Navidad 2025'. La histórica y vibrante capital de Lituania, famosa por su mercadillo navideño y que cuenta con el árbol de Navidad más espectacular de Europa en la Plaza de la Catedral.

Y es que este destino, con vuelo directo desde Madrid o Barcelona, es ideal para sus visitantes, ya que combina tradición e innovación, ofreciendo una experiencia navideña impregnada de historia y creatividad moderna.

Ampliar La pista de patinaje sobre hielo de 900 metros cuadrados ubicada en el Ayuntamiento de Vilna.

El casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se convierte cada diciembre en un paraíso invernal, con calles empedradas iluminadas por cálidas luces festivas. Su animado mercadillo, sus eventos culturales, su pista de patinaje sobre hielo en el Ayuntamiento, sus visitas históricas guiadas y sus deliciosos platos locales como el 'kugelis' (un plato hecho a base de patatas y considerado el plato nacional de Lituania) la convierten en la ciudad perfecta para celebrar la Navidad.

El mercadillo navideño con un impresionante árbol de Navidad en Vilna

El centro neurálgico de la Navidad en Vilna es la Plaza de la Catedral, donde se instala el mercadillo navideño más popular de la ciudad. Allí se encuentra también su principal atracción: un gigantesco árbol de Navidad, considerado como uno de los más espectaculares y bonitos de Europa, que cada año se ilumina con un diseño diferente.

Este año nadie sabe qué diseño tendrá el árbol, aunque la sorpresa será revelada este sábado 29 de noviembre, cuando se encienda toda su estructura frente a la Plaza de la Catedral y se inaugure su mercadillo con sus famosas casetas de madera.

Las casetas del mercadillo ofrecerán a sus visitantes todo tipo de regalos artesanales como lana, cerámica, velas decorativas y productos gastronómicos típicos como el vino caliente. Además, no faltará la música en directo y las actividades familiares, que hacen que el ambiente sea inolvidable.

Temas

Navidad

Planes

europa

Vilna

Lituania