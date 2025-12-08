Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Peña, diputada de Cuidados y Políticas Sociales, posa con Txara 1 de fondo, el edificio que será próximamente reformado para ser íntegramente una residencia. F. de la Hera

Maite Peña

Diputada de Cuidados y Políticas Sociales
«Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»

La Diputación negocia la bajada del copago de los servicios sociales y creará 949 nuevas plazas de residencias para 2030

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

La atención a las personas mayores y dependientes en una sociedad cada vez más envejecida o a los menores vulnerables son algunos de los retos ... que encara el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, que gestiona casi la mitad del presupuesto de la Diputación de Gipuzkoa. Para el 2026 la cartera que lidera Maite Peña contará con una inversión de 822 euros por guipuzcoano, un 55% más que hace una década, lo que permitirá, entre otros, la creación de nuevas plazas residenciales.

