Maite Peña: «El sistema de protección de menores ha fallado con Bernedo»

Beñat Arnaiz San Sebastián Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05 Comenta Compartir

La primera denuncia de las prácticas sospechosas en el campamento de Bernedo vino de un menor tutelado por la Diputación.

– ¿Qué hizo la Diputación cuando conoció que uno de sus menores tutelados relató comportamientos inadecuados?

– Tuvimos conocimiento de ello en el entorno de otra investigación policial, y una vez que lo supimos activamos los protocolos y lo pusimos en conocimiento de la Ertzaintza y la Fiscalía, con quienes hemos colaborado en todo momento. Me tranquiliza que el caso de Bernedo haya salido gracias a la verbalización de un menor que estaba tutelado por la Diputación. Indica que hay cosas que se hacen bien, que protegemos a los menores y que ha tenido un entorno de confianza en el que ha manifestado cuestiones que no le parecían adecuadas. A partir de ahí se inició el proceso de investigación policial y el judicial. Nos hemos personado en defensa de los intereses de los menores y es necesario que se esclarezca cuanto antes lo que allí ha sucedido y protejamos a los menores. A todos en general, y teniendo en cuenta que los que se encuentran bajo nuestra tutela son más vulnerables, todavía más si cabe.

– Las familias preguntan por qué si la Diputación lo supo y decidió no enviar a sus menores a Bernedo no lo hizo saber al resto de la sociedad.

– Colaboramos en la instrucción del expediente con aquellas entidades competentes para la resolución del caso. No había nada que nos indicara que tuviéramos que dar ningún paso más.

– ¿Ha fallado el sistema de protección a menores?

– Sí, y es prioritario saber qué ha pasado para poder sacar conclusiones.

– Una trabajadora social de la Diputación de Gipuzkoa denunció que alertó de varios casos en 2022 y 2024 y que los técnicos no le dieron importancia.

– No puedo entrar en los detalles porque es un tema que está judicializado, pero sí puedo decir que eso no es cierto.

– ¿La Diputación está segura de que internamente ha trabajado correctamente?

– Sí.