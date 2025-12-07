Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fútbol ha hecho que muchos asturianos pasen el puente en Donostia. FOTOS: Ivan Montero
Turismo

«El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Ni la lluvia frena a los turistas que han aprovechado los días festivos para acercarse al territorio. «Hace mejor tiempo que en Madrid», celebran algunos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:17

Cualquier oportunidad es buena para desconectar, aunque sea de manera exprés, de las responsabilidades y obligaciones del día a día. Un respiro que muchos españoles ... no han dejado escapar este puente de la Constitución, convirtiendo a la capital guipuzcoana en uno de los destinos preferidos para sus salidas este fin de semana largo. Sea cual sea la motivación de su visita, ni la llovizna paró a los cientos de turistas que a lo largo de la mañana de ayer paseaban por las calles de Donostia bajo sus paraguas, los cuales, en ocasiones, se camuflaban con los utilizados por los guías de los 'free tours' para identificar a los participantes mientras recorrían la Parte Vieja.

