«El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Cualquier oportunidad es buena para desconectar, aunque sea de manera exprés, de las responsabilidades y obligaciones del día a día. Un respiro que muchos españoles ... no han dejado escapar este puente de la Constitución, convirtiendo a la capital guipuzcoana en uno de los destinos preferidos para sus salidas este fin de semana largo. Sea cual sea la motivación de su visita, ni la llovizna paró a los cientos de turistas que a lo largo de la mañana de ayer paseaban por las calles de Donostia bajo sus paraguas, los cuales, en ocasiones, se camuflaban con los utilizados por los guías de los 'free tours' para identificar a los participantes mientras recorrían la Parte Vieja.

Eso sí, a los hinchas del Sporting de Gijón no había forma de confundirlos. Con sus bufandas, camisetas y banderas, se les distinguía desde lejos; aprovechaban el partido contra el Sanse para pasar el puente en la ciudad. Y, cómo no, mientras esperaban a que los jugadores saltaran al campo, aficionados como Nuria y Eva tenían claro que el plan de este fin de semana incluiría mucha comida. «Unos pintxos no pueden faltar», señalaban contentas, porque la lluvia, para estas asturianas, no es problema. «Estamos acostumbradas, se parece mucho al tiempo que tenemos en Asturias, así que nada nos para. Además, nos gusta mucho San Sebastián, queríamos venir y el partido ha sido la excusa perfecta», decían antes de continuar con la ruta de bares por la Parte Vieja, con Anoeta como destino final. Eso sí, el fin de semana es largo y «también daremos un paseo para ver las luces, claro».

Otros aprovechan estos tres días festivos para pasarlos con la familia. Es el caso de Agustín y María, llegados desde Zaragoza para que sus dos hijas, Alicia y Bárbara, por fin pudieran conocer la ciudad que tanto les gusta a sus padres. «Nos encanta Donostia y queríamos traer a las niñas», explicaban los padres, emocionados por hacer de este viaje, uno memorable. Una parada que no se quieren perder es «el Monte Igeldo. Tiene mucha esencia y seguro que para las niñas es muy divertido pasar el día en el parque de atracciones». Las pequeñas asentían contentas. De momento, «nos está gustando mucho».

A territorio vasco por día

Se dice que cuantos más, mejor. Y si no, que se lo digan a las familias Tosar, León y Codes, que se han unido para viajar desde Madrid y visitar todo el País Vasco. «Un día Gipuzkoa, y los otros dos entre Bizkaia y Álava», señalaban Carlos, Román e Iván, padres de familia. Este grupo de once aprovechó la mañana para hacer algo de turismo por Donostia, plan en el que no puede faltar «la playa de la Concha y la Parte Vieja». ¿Y para comer? «Nos vamos a Zarautz, teníamos el viaje organizado desde hace mucho e hicimos la reserva en un restaurante al que teníamos muchas ganas de ir», señalaron.

También llegados desde Madrid pero nacidos en diferentes partes del mundo, Constantine, Ethan y Liam, alumnos de Erasmus en la capital española, aprovechan estos días festivos para visitar San Sebastián. «Comeremos pintxos, eso seguro. Además, hace mejor tiempo que en Madrid», celebraban con ganas de recorrer la ciudad.