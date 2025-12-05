Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un mercadillo navideño y un castillo medieval de cuento en la Ciudad Europea de la Navidad 2025

Su mercadillo navideño, sus calles y plazas llenas de luces y sus múltiples eventos convierten esta ciudad en un cuento de hadas durante diciembre

M. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:14

Su mercadillo navideño, sus calles y plazas llenas de luces y sus múltiples eventos en el castillo medieval más grande de Eslovenia, le han valido a Celje para ser nombrada la Ciudad Europea de la Navidad 2025. Y es que La Red de Ciudades de la Navidad ha reconocido esta ciudad, la tercera más importante del país, como una de las más especiales para visitar durante este mes de diciembre.

La ciudad de 50.000 habitantes, a menos de una hora de distancia de Liubliana, se convierte en un cuento de hadas durante diciembre gracias a su evento estrella, el 'Fairytale Land', que este año celebra su 25 aniversario y que sorprende a todos sus visitantes con narradores y actores caracterizados como hadas, enanos y héroes legendarios que cobran vida.

Uno de los personajes que pueden verse por las calles de Celje.

La Plaza de los Condes, el Palacio del Conde, el Ayuntamiento o edificios religiosos emblemáticos, como Santa María y Santa Cecilia o la Catedral de San Daniel, son escenarios donde la fantasía cobra vida. Los rincones de la ciudad se llenan de espectáculos callejeros, música en vivo y un mercado navideño que se reparte por las tres plazas principales con casetas de madera decoradas y repletas de productos artesanales, dulces típicos, vino caliente especiado y otros productos navideños.

El castillo medieval más grande de Eslovenia en Navidad

Aunque una de las mayores joyas de la ciudad es su castillo medieval que data del año 1322 y que se encuentra majestuosamente ubicado en una colina con impresionantes vistas. Es el castillo medieval más grande de Eslovenia y más que una ruina, refleja la grandeza medieval y el legado de los poderosos condes de Celje.

En este castillo también tienen lugar varios eventos navideños, en concreto, los días 13 y 14 de diciembre el castillo albergará un espectáculo de malabares, peleas con espadas con una taberna y un mercado disponibles. El castillo también se convierte en un Belén sobre la ciudad gracias a sus caballeros, pastores y ángeles. Una ciudad ideal para la Navidad, que combina historia con el encanto festivo.

