El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno

Este impresionante destino navideño, bajo un viaducto ferroviario de 40 metros, destaca por su artesanía tradicional, música y una amplia variedad de comida y bebida

M. S.

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:13

Existen varios mercadillos navideños famosos en Europa. Sobre todo, en países como Austria, Alemania y Francia, que cuentan con una amplia tradición navideña. Aunque existe uno muy especial, casi de cuento, al suroeste de Alemania, ubicado en un lugar mágico, entre montañas y bajo un espectacular puente de 40 metros de altura.

Se trata del mercado navideño de Ravennaschlucht, en la Selva Negra, en el suroeste de Alemania. Un destino navideño perfecto para quienes buscan autenticidad lejos de las multitudes y disfrutar de aromas y sabores únicos en medio de empinadas colinas boscosas. Situado debajo de un puente ferroviario entre las estaciones de tren de 'Himmelreich' y 'Hinterzarten', donde sus visitantes pueden ver pasar el tren mientras disfrutan de la gastronomía local en alguno de sus múltiples puestos.

Su preciosa localización en el bosque de la Selva Negra alemana a las afueras de la ciudad de Friburgo lo convierten en lugar mágico, en parte también gracias a su espectacular iluminación. Aunque no lo parezca, existen buenas conexiones para llegar ya sea en coche, en transporte público e incluso a pie. Eso sí, para gestionar el flujo de visitantes los tickets del aparcamiento se ponen a la venta con bastante antelación.

Un mercado navideño en un lugar de cuento

Este mercadillo navideño es visitado por personas procedentes de todos los rincones de Alemania y es uno de los pocos de Europa que no abre a diario, ya que solo se celebra de viernes a domingo y en fechas especiales, por lo que para asistir hay que comprar las entradas con mucha antelación.

El mercado está lleno de casetas escondidas entre abetos, que ofrecen artesanía tradicional, música navideña y una amplia variedad de comida y bebida para todos los gustos. Disponen de sopas calientes como Goulash, salchichas, 'spätzle' (una pasta típica de la región) y muchos dulces. En Ravennaschlucht además se concentran más varios vendedores de artesanía típica, que ofrecen a los visitantes relojes de cuco o los típicos cascanueces que también son protagonistas.

