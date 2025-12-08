Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes festivo
DV
Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:09
Salud: Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios
Terremoto en Euskadi: Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
Terremoto en Euskadi: Así llegó a medianoche la alarma por el seísmo: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
Durangoko Azoka: Gazteak gerturatzeko helburua nota onarekin gaindituz itxi du Durangok 60. Azoka
Política: Otxandiano, sobre los últimos actos vandálicos de Ernai: «EH Bildu no tiene nada que ver»
Suceso: Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
Suceso: Rescatado en helicóptero un esquiador de montaña de Bergara en Huesca
Suceso: Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
Internacional: Una fiesta entre las ruinas de Siria
Cine: Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix