Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes festivo

DV

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:09

Comenta

Salud: Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios

Terremoto en Euskadi: Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa

Terremoto en Euskadi: Así llegó a medianoche la alarma por el seísmo: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»

Durangoko Azoka: Gazteak gerturatzeko helburua nota onarekin gaindituz itxi du Durangok 60. Azoka

Política: Otxandiano, sobre los últimos actos vandálicos de Ernai: «EH Bildu no tiene nada que ver»

Suceso: Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas

Suceso: Rescatado en helicóptero un esquiador de montaña de Bergara en Huesca

Suceso: Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida

Internacional: Una fiesta entre las ruinas de Siria

Cine: Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada