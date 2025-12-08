Rescatado en helicóptero un esquiador de montaña de Bergara en Huesca El hombre, de 58 años, había sufrido un esguince de rodilla

Ion M. Taus San Sebastián Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:25

Un hombre de 58 años fue evacuado en helicóptero este domingo tras sufrir un esguince de rodilla mientras practicaba esquí de montaña en la zona de Foyas del Ingeniero, dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales, en Ansó. Su compañera, también vecina de Bergara, fue igualmente rescatada aunque no sufrió ninguna herida.

El aviso se recibió a las 17.00 horas, momento en el que se alertó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Jaca, a la Unidad Aérea de Huesca y al personal médico del 061. Tras sobrevolar la zona, los equipos localizaron a los esquiadores y procedieron a su evacuación en helicóptero hasta la helisuperficie de Jaca.

Una vez en tierra, el hombre herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Jaca para recibir atención médica, mientras que su compañera pudo continuar sin necesidad de asistencia. Según informa la Guardia CIvil de Huesca. las condiciones del terreno y el rápido despliegue de los equipos de rescate permitieron una intervención ágil y segura.