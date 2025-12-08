Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»

Euskadi ha registrado la pasada medianoche el terremoto más potente de su historia. Con una magnitud de cuatro en la escala Richter y con ... epicentro en Iruña de Oka (Álava), el seísmo de baja intensidad también ha alcanzado varios puntos de Gipuzkoa. En los municipios más próximos a la muga alavesa, en Arrasate, Eskoriatza o Leintz-Gatzaga, la magnitud de ese temblor ha sido de dos puntos, con lo que la percepción del mismo es mínima, aunque el tema está siendo lo más comentado entre los vecinos este lunes festivo, muchos móvil en mano enseñando los mensajes de aviso recibidos.

«Ha vibrado más el móvil que el suelo», comentaba a DV una vecina arrasatearra mostrando el mensaje que le llegó pasada la medianoche a su teléfono. «Seísmo de magnitud estimada de 4,5 a 29,7 kilómetros», figuraba en ese mensaje junto a algunas recomendaciones a tener en cuenta. Una alerta recibida a través del sistema de alertas de Android. Ese asunto también ha sido núcleo de debate, ya que algunos, los más preocupados, mostraban sus Iphone y preguntaban la razón por la que ellos no había recibido esa alerta. «Es que a esos no les ha llegado», tranquilizaba el periodista. Por suerte esta vez la alerta no ha estado asociada a un fenómeno urgente o grave, y minutos más tarde era la propia Sos Deiak la que en sus redes trasladaba el mensaje de prudencia.

En toda esta zona los mensajes han llegado a la mayoría de móviles Android, pero apenas nadie ha sentido el temblor bajo sus pies. «Mi mujer me ha dicho que ha sentido algo, pero no sé si es más sugestión que otra cosa», explicaba Josetxo en Leintz-Gatzaga.

En el último caserío en la muga con Álava

DV también ha constatado que en el último caserío que limita la muga entre Gipuzkoa y Álava tampoco se ha percibido el seísmo con epicentro en Iruña de Oka. «No se ha notado nada», ha confirmado Periko Orobengoa desde el caserio Iñurrieta.

La Guardia Municipal de Azkoitia, donde también se ha percibido el temblor según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha señalado a DV que no se han registrado llamadas registradas de personas que hayan percibido algún temblor esta pasada madrugada, informa Sara Utrera.

Los puntos en los que se ha llegado a percibir en Gipuzkoa el temblor, el grado de intensidad del mismo ha sido de nivel dos (II). Esto significa que el mismo «apenas se ha sentido», o lo que es lo mismo según la definición del Instituto, «el temblor es sentido sólo en casos aislados (< 1%) de individuos en reposo y en posicionesespecialmente receptivas dentro de edificios», y no causa ni efectos ni daños.