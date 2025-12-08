Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer posa en Arrasate con el mensaje de alerta por el terremoto que han recibido en el móvil. Iván Montero

Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»

DV recorre las localidades del territorio más próximas al epicentro del terremoto, donde el fenómeno ha sido lo más comentado: «Mi mujer dice que ha sentido algo»

Martin Ruiz Egaña y Kepa Oliden

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:58

Euskadi ha registrado la pasada medianoche el terremoto más potente de su historia. Con una magnitud de cuatro en la escala Richter y con ... epicentro en Iruña de Oka (Álava), el seísmo de baja intensidad también ha alcanzado varios puntos de Gipuzkoa. En los municipios más próximos a la muga alavesa, en Arrasate, Eskoriatza o Leintz-Gatzaga, la magnitud de ese temblor ha sido de dos puntos, con lo que la percepción del mismo es mínima, aunque el tema está siendo lo más comentado entre los vecinos este lunes festivo, muchos móvil en mano enseñando los mensajes de aviso recibidos.

