Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06 | Actualizado 00:13h.

La socialista Cristina Laborda cumplirá la próxima semana dos años como alcaldesa de Irun, cargo al que llegó tras la marcha de José Antonio Santano para ser secretario de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez. En este tiempo, en el que también cumplirá en breve un año de acuerdo de coalición con el PNV, que califica de «correcto», reclama que Irun debe estar en la agenda de todas las instituciones, porque cree «en el equilibrio territorial» y en que «somos esenciales para el desarrollo de Gipuzkoa». Laborda espera trasladárselo en persona al lehendakari Pradales –fue su profesor en Deusto durante su segunda carrera– en una reunión que ya le ha pedido. «No solo es importante estar con las tres capitales», reclama.

–Irun fue un lugar de ensayo de un pacto de izquierdas. ¿Hasta qué punto aquello pudo ser algo más con EH Bildu incluida?

–Si hay algo que caracteriza a Irun y al Gobierno municipal, dirigido por el PSE desde hace décadas, es que nunca hemos hecho política de bloques. Siempre hemos considerado que lo importante era el para qué y la respuesta clara era para mejorar Irun.

–¿No ve posible acordar con ellos tras las elecciones de 2027?

–En Irun hemos pactado a lo largo de las décadas con partidos de todo tipo, con EA, con el PNV, que ha costado en este último tiempo, con el PP y también con Elkarrekin Podemos. Siempre hemos antepuesto los intereses de Irun por encima de todo y de cualquier sigla política. Con EH Bildu hemos llegado a acuerdos puntuales, siempre relacionados con políticas municipales, presupuestos o políticas de viviendas, elementos que es verdad que en la izquierda tenemos una sintonía importante, pero nunca hemos hablado de nada más, creo que le queda por hacer un desarrollo ético importante.

–¿Qué balance hace del año de gobierno de coalición con el PNV?

–Es un acuerdo correcto, basado en que es bueno para Irun y defiende los intereses de la ciudad. Cuando se dan discrepancias, como ha ocurrido con el tema de la sanidad en el que entiendo que no se defienden los intereses de Irun, no he tenido ningún problema, desde la mayor elegancia y corrección, en decir cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento y de la Alcaldía. Siempre voy a defender Irun por encima de cualquier interés partidista.

–¿Sigue chocando con el PNV en los asuntos de salud?

–Hemos defendido los intereses de la ciudad y nos hemos posicionado en la defensa de un elemento básico para la ciudadanía como es tener unos servicios sanitarios cercanos y de calidad. Hemos ido avanzando en ciertos acuerdos con el Departamento de Salud pero todavía nos quedan bastantes asignaturas pendientes y desde luego con el cierre de las urgencias pediátricas, mi postura ha sido exigir que se vuelvan a abrir y que se sigan mejorando los servicios sanitarios independientemente de quién gobierne en el Gobierno Vasco. El socio se ha posicionado del lado de su partido.

ORIGEN DE LOS DETENIDOS «No tenemos que caer en el debate de la procedencia, sino en qué herramientas ponemos para reducir la delincuencia»

–No hace mucho le reprochaba al lehendakari que no demostrara con hechos sus promesas en el ámbito de la salud en Euskadi. ¿Ha habido algún avance?

–Es verdad que nos han pedido la cesión de los locales de Alarde para poder eliminar los barracones del Ambulatorio Centro. Al comienzo de la legislatura pactamos una hoja de ruta con el consejero de Salud, en la que también se marcaba la creación de un tercer ambulatorio y aunque nos dicen que efectivamente está en los Presupuestos del Gobierno Vasco, no nos terminan de pedir la cesión del suelo. Al final la gente lo que necesita, y nosotros también como ayuntamiento, son hechos constatables. El cierre de las urgencias pediátricas también nos preocupa y les sigo insistiendo en la necesidad de recuperarlas. Perder las urgencias pediátricas es un paso atrás.

–¿Fue una decisión acertada acordar una coalición de Gobierno con el PNV, visto un año después?

–Van a cumplirse dos años desde que soy alcaldesa y prefiero tener la visión de conjunto. A la ciudadanía al final lo que le importa es que la institución funcione, que avance y que haya transformación en la ciudad. Fue una decisión en la que antepusimos los intereses de la ciudad, y mientras esos intereses se sigan anteponiendo, será acertada. Si en algún momento, la otra parte no los antepone, no lo será.

–¿Después de tantos años de gobiernos socialistas contempla el riesgo de que el PNV pueda ser quien lidere el Ayuntamiento tras las elecciones de 2027?

–Si el PSE lleva ganando elecciones desde el 79 y gobernando desde el 83, está claro que es porque ha respondido a las necesidades de la ciudadanía. El PSE ha sabido desarrollar la ciudad, situarla en lo que es ahora mismo, una de las principales ciudades de Euskadi, con un crecimiento en el empleo, en la calidad de vida, en el número de habitantes, somos una ciudad atractiva para vivir, para crear empleo y para disfrutar. Y desde ahí, unido a las pequeñas cosas del día a día, llegaré con mucha tranquilidad a las elecciones municipales.

Examen como candidata

–¿No teme un desgaste socialista unido al handicap de que usted se estrena como candidata?

–Creo que no hay que mirar al otro, hay que mirarse a uno mismo y ver que respondes a lo que la ciudadanía te demanda. Una de las cosas que más me gusta de mi ciudad es que tiene una singularidad, un alma diferente al resto de Gipuzkoa. Con esa cercanía y dando respuestas a lo que demanda la ciudadanía es para llegar con absoluta tranquilidad al 2027.

–¿No hay duda de que va a ser entonces la candidata a la Alcaldía?

–Lo tendrá que determinar, como siempre, mi partido…

–¿Pero usted está dispuesta?

–Sí, claro, por supuesto.

–Las elecciones de 2027 serán en cierto modo un examen para usted, ¿lo afronta con cierto temor o con ilusión?

–Con responsabilidad y con ilusión. Para no llegar con temor lo que tienes que hacer todos los días –porque alcaldesa se es los 365 días, las 24 horas– es enfocarlo desde el trabajo, desde la constancia y con la responsabilidad de que hay que enfrentarse a las urnas y hay que tener un profundo respeto a la voluntad ciudadana. El examen no es un día, es cada uno de los días del mandato.

–¿Se siente reconocida como alcaldesa en las calles de Irun?

–Es algo progresivo. Siento el aprecio, pero también la exigencia. A lo largo de estos dos años de alcaldesa, hay hechos constatables de que ha habido un liderazgo claro, aparte de acuerdos importantes en materias que no había sido posible hasta ahora como las infraestructuras viarias, la Ronda Sur, el inicio de la construcción de Arbes, la integración ferroviaria... Son elementos que ya están en mi haber.

–¿No le asustan las comparaciones con el exalcalde Santano?

–No. Eso es humano. Yo imagino que a José Antonio (Santano) le pasaría en su momento con Alberto (Buen). Son cambios de ciclo. José Antonio es una persona con la que sigo hablando y estando mucho.

Comentarios de Koldo y Ábalos «Me provoca un profundo rechazo, hasta asco, porque es la mayor denigración que pueda haber, lo condeno totalmente»

–El Gobierno Vasco no ha incluido una partida presupuestaria para el proyecto del pabellón multiusos IAM. ¿Se ha primado a Illunbe Berria?

–Este pabellón es totalmente compatible con Illunbe Berria. Responde además a la necesidad que tiene nuestro club de balonmano, el Bidasoa, que necesita unas instalaciones acordes a lo que marcan las normativas europeas. Lo que entendemos es que es un proyecto que supera Irun y que además por nuestra situación fronteriza, puede tener otros usos. Nos pasó con Ficoba y el Kursaal y se ha visto con el tiempo que eran perfectamente compatibles.

–¿Irun no está bien tratada por las instituciones? ¿Priman más a la capitales?

–Es verdad que en Irun los proyectos estratégicos de territorio nos cuestan siempre más que en otros lugares. Y creo que es fundamental que Irun esté en la agenda de todas las instituciones, sobre todo en las vascas, en la del Gobierno Vasco y en la de la Diputación, porque creo en el equilibrio territorial y éste no puede estar basado solamente en las capitales. Somos esenciales para el desarrollo territorial de Gipuzkoa, sobre todo porque tenemos algo que no tiene nadie, nuestra posición geográfica.

–¿Ha hecho llegar esta reclamación al Ejecutivo de Pradales?

–De hecho he pedido una cita al lehendakari porque quiero abordar con él la singularidad de nuestra posición fronteriza, la singularidad de elementos que el propio lehendakari ha puesto en su agenda como son las políticas migratorias que afectan de lleno a nuestra ciudad por ser frontera, más otra serie de problemáticas específicas que tenemos. Irun requiere un tratamiento diferenciado con respecto a otras ciudades de Euskadi y para eso lo fundamental, para empezar, es conocerla.

–¿Le ha pedido que venga a Irun?

–Lo que quiero es reunirme con él, si ya puede venir a Irun, sería lo ideal. No solo es importante estar con las tres capitales.

–¿Qué le parece que Pasaia deje de ser puerto de interés general? ¿Qué puede suponer para Irun?

–El Puerto de Pasaia tiene que seguir siendo de interés general. Lo reivindico porque es importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad y del territorio. La plataforma Lezo Gaintxurizketa, que es el puerto seco, tiene un punto de conexión clarísimo con Irun y con empresas que son de lo más potente que tiene la ciudad.

–¿Cómo se lleva ver a compañeros del Partido Socialista entrar en prisión acusados de corrupción?

–Genera una sensación de tristeza, de profunda indignación y desde luego de sentir que no han representado los valores del socialismo. Provoca un absoluto rechazo. Aquel que ha cometido un delito lo que tiene que hacer es que la justicia lo juzgue y si se demuestra, vaya a la cárcel. Siento un profundo dolor porque esos casos no representan los valores del socialismo y me indigna profundamente que se utilicen los cargos públicos para intereses personales.

–¿Como voz feminista dentro del PSOE le causa un especial dolor los comentarios «denigrantes» sobre las mujeres realizados por Ábalos o Koldo?

–Me provoca un profundo rechazo, hasta asco, porque es la mayor denigración que pueda haber, lo condeno totalmente.

–¿Cómo ve al presidente Pedro Sánchez? ¿Debería convocar elecciones?

–Le sigo viendo fuerte, la verdad. Siempre se habla del gobierno en minoría, de lo que supone no sacar adelante ciertas leyes o los presupuestos generales, pero no estamos poniendo el foco en que el desarrollo económico que está teniendo España es único.

–¿Cree que debería volver a ser candidato a la presidencia?

–Sería de nuevo un gran candidato, es un referente de la izquierda en España y a nivel internacional como lo ha demostrado con el tema de Palestina, por ejemplo.