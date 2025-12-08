Cristina Laborda: «Vamos a pedir que se modifique la norma sobre la multirreincidencia. Si tengo que ir al Ministerio, iré»

A. González Egaña San Sebastián Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

–La seguridad es uno de los principales problemas de Irun. ¿Qué está ocurriendo?

–Han salido datos del Ministerio de Interior que coinciden con ... los que dio la Ertzaintza hace unas semanas y son negativos. Efectivamente, cuando se hace una comparativa, en Irun están creciendo los delitos y en Donostia están bajando. Estamos realizando un trabajo muy serio y quiero agradecer la responsabilidad con la que se está abordando el tema, tenemos un pacto por la seguridad y la convivencia en la que están todos los grupos políticos del Ayuntamiento, la hostelería, el comercio, asociaciones de mayores, vecinales, juveniles, feministas... Pero a la ciudadanía hay que dar una respuesta.

–¿Por ejemplo? –Hemos puesto en marcha medidas como la ampliación de la Policía Local aunque sabemos que por ley tiene unas competencias más limitadas que la de la capital. He pedido al consejero Zupiria mayor presencia policial, necesaria no solamente por el número de habitantes, sino porque nuestra situación fronteriza nos marca mucho, y precisamos otras herramientas como el acceso a los datos de multirreincidentes. Noticia relacionada «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales» –¿No es posible en Irun? –Vitoria y Donostia han pedido el acceso al registro de multirreincidentes, y ese es uno de los problemas que también tiene Irun, claramente, pero no podemos acceder porque no somos capital ni tenemos más de 75.000 habitantes. Lo están mirando nuestros servicios jurídicos y vamos a pedir la modificación de esa norma. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Si tengo que ir al Ministerio de Justicia, iré. –¿Qué le parece la decisión del Gobierno Vasco de revelar el origen de los detenidos o investigados? –No tenemos que caer en el debate de la procedencia, sino en qué herramientas ponemos para reducir la delincuencia. La ciudadanía no espera el debate entre nosotros sino una bajada de la delincuencia y una mayor seguridad y percepción de seguridad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión