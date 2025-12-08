Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De la Hera
Alcaldesa de Irun

Cristina Laborda: «Vamos a pedir que se modifique la norma sobre la multirreincidencia. Si tengo que ir al Ministerio, iré»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

–La seguridad es uno de los principales problemas de Irun. ¿Qué está ocurriendo?

–Han salido datos del Ministerio de Interior que coinciden con ... los que dio la Ertzaintza hace unas semanas y son negativos. Efectivamente, cuando se hace una comparativa, en Irun están creciendo los delitos y en Donostia están bajando. Estamos realizando un trabajo muy serio y quiero agradecer la responsabilidad con la que se está abordando el tema, tenemos un pacto por la seguridad y la convivencia en la que están todos los grupos políticos del Ayuntamiento, la hostelería, el comercio, asociaciones de mayores, vecinales, juveniles, feministas... Pero a la ciudadanía hay que dar una respuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  4. 4

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín
  5. 5 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  6. 6 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  7. 7

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años
  8. 8 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  9. 9

    «Como dirigente socialista, me avergüenza el GAL»
  10. 10

    «El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cristina Laborda: «Vamos a pedir que se modifique la norma sobre la multirreincidencia. Si tengo que ir al Ministerio, iré»

Cristina Laborda: «Vamos a pedir que se modifique la norma sobre la multirreincidencia. Si tengo que ir al Ministerio, iré»