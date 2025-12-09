Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios médicos se concentran en el Hospital Donostia en el último día de huelga en octubre. ARIZMENDI

Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios

Los facultativos buscan poder negociar sus propias condiciones laborales y que queden recogidas en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Alrededor de 14.000 médicos vascos están llamados este martes a la huelga en el primero de los cuatro días de paro nacional en ... hospitales y ambulatorios. A la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han sumado el Sindicato Médico de Euskadi (SME) o el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa (Comgi), entre otros, para mostrar el rechazo de la profesión médica a la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  8. 8

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios

Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios