Los médicos vascos inician mañana cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios

Alrededor de 14.000 médicos vascos están llamados este martes a la huelga en el primero de los cuatro días de paro nacional en ... hospitales y ambulatorios. A la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han sumado el Sindicato Médico de Euskadi (SME) o el Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa (Comgi), entre otros, para mostrar el rechazo de la profesión médica a la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Las cuatro jornadas de huelga de esta semana causarán, como todo paro, sus respectivas afecciones. Para ello se han establecido servicios mínimos en Osakidetza que, como viene siendo frecuente en otras ocasiones, suele ser del personal habitual de un festivo en los hospitales y el de un sábado en el caso de los centros de salud. Se garantizará la asistencia a los pacientes urgentes y con necesidades indemorables, pero los médicos que tienen previsión de unirse a la huelga han estado modificando las citas que tenían programadas para estas cuatro jornadas. La última jornada de huelga, la de octubre, fue secundada por el 30% de los facultativos, según los datos ofrecidos por el Servicio Vasco de Salud.

En el caso de Gipuzkoa, los facultativos que harán huelga se concentrarán a las 7.50 horas frente al Hospital Donostia en este primer día de movilización. De allí partirán en autobús hasta Bilbao, donde el SME ha convocado una manifestación que partirá de la plaza Moyua y que concluirá ante la sede de la delegación de Salud en Bizkaia. Este mismo sindicato ha convocado otra manifestación para este miércoles a las 12.00 horas frente al centro donostiarra.

Entre las reclamaciones de los galenos está el cómputo de la jornada y las guardias. Según explica el colectivo de médicos, la propuesta deja abierta la puerta a trabajar una media de hasta 45 horas semanales, con picos mucho mayores. Para atajar esas jornadas interminables proponen que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no exceda de las 17 horas ininterrumpidas, y que las guardias localizadas se reconozcan como tiempo trabajado a todos los efectos, incluidos descansos y compensaciones.

Servicios mínimos Se garantizará la asistencia a los pacientes urgentes y con necesidades indemorables

También solicitan la eliminación progresiva, en los próximos tres años, de la jornada complementaria obligatoria, de modo que cualquier tiempo trabajado más allá de las 35 horas semanales sea voluntario, incentivado con una retribución adecuada y acompañado de descansos compensatorios justos.

Asimismo, piden que el acceso al grupo A+ de la clasificación profesional quede reservado al personal médico y a los titulados superiores, en función de la responsabilidad y la naturaleza de sus funciones. Las reivindicaciones incluyen también la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, mediante el reconocimiento de las actividades de riesgo y la consideración del 100% de la jornada extraordinaria. Reclaman que las pagas extraordinarias incorporen no solo una mensualidad, sino también los trienios y todos los complementos retributivos.

Respuesta del Ministerio

Desde el Ministerio de Sanidad respondieron la semana pasada a través de un comunicado que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas aquellas demandas que entran dentro de su ámbito competencial. El departamento que dirige Mónica García considera que «ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, articulando un marco común sin invadir competencias autonómicas», al tiempo que defiende que «bloquear la aprobación del nuevo Estatuto Marco por demandas ajenas al marco competencial implicaría perder una oportunidad histórica de reforma esperada desde hace dos décadas».

Movilizaciones Los galenos en huelga se concentrarán en el Hospital Donostia y partirán a una manifestación en Bilbao

Los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos llegan después de que en junio y en octubre los médicos decidieran parar. En aquellas ocasiones tan solo fue un día, frente a los cuatro de ahora, en una semana además en la que ayer fue festivo y que coincide en plena escalada de la incidencia de gripe y otros virus respiratorios habituales de esta época del año. En la red hospitalaria se han producido 6 veces más ingresos que el año pasado y la ocupación de camas alcanza el 79%.