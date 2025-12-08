Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Otxandiano durante un Pleno de Política General en el Parlamento Vasco. EP

Otxandiano, sobre los últimos actos vandálicos de Ernai: «EH Bildu no tiene nada que ver»

Reconoce avances en la negociación del nuevo estatus junto al PNV y el PSE: «Nosotros siempre somos optimistas y lo que hacemos es trabajar mucho y no hablar tanto en público»

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:24

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha rechazado cualquier vínculo entre su coalición y las últimas acciones vandálicas de Ernai. ... La organización juvenil de Sortu, integrada en la formación liderada por Arnaldo Otegi, ha protagonizado en las últimas semanas diversos actos en los que ha derribado el último toro de Osborne en Euskadi o retirado una bandera española en la Casa de Juntas Generales de Bizkaia. Otxandiano, preguntado al respecto en una entrevista en Radio Euskadi, ha eludido que EH Bildu tenga responsabilidad en estas acciones: «Por los actos de Ernai, responde Ernai y EH Bildu no tiene nada que ver con esto».

