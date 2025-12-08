Otxandiano, sobre los últimos actos vandálicos de Ernai: «EH Bildu no tiene nada que ver»

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha rechazado cualquier vínculo entre su coalición y las últimas acciones vandálicas de Ernai. ... La organización juvenil de Sortu, integrada en la formación liderada por Arnaldo Otegi, ha protagonizado en las últimas semanas diversos actos en los que ha derribado el último toro de Osborne en Euskadi o retirado una bandera española en la Casa de Juntas Generales de Bizkaia. Otxandiano, preguntado al respecto en una entrevista en Radio Euskadi, ha eludido que EH Bildu tenga responsabilidad en estas acciones: «Por los actos de Ernai, responde Ernai y EH Bildu no tiene nada que ver con esto».

Ante las críticas recibidas por otros partidos políticos, como es el caso del PNV, que reprochó a EH Bildu «lavarse las manos y mirar para otro lado» cuando Ernai actúa «bajo sus siglas», Otxandiano cree que presentar estos actos como graves constituye «una hipérbole». Ha agregado que los jóvenes de Ernai «son mayores de edad» y que quien quiera conocer sus motivaciones «que pregunte a Ernai».

A la vez que ha desvinculado a EH Bildu de estos actos, Otxandiano ha llamado a no forzar una relación orgánica que, asegura, no existe. Ha insistido en que Ernai no forma parte de la coalición y que EH Bildu no puede «expulsar» a una organización que no integra su estructura. En este punto, ha denunciado un intento de «vincular a EH Bildu con determinadas situaciones» y afirmado que la coalición está centrada en su labor institucional, desde el debate del estatus político hasta las políticas de vivienda.

Actos vandálicos «Los jóvenes de Ernai son mayores de edad y quien quiera conocer sus motivaciones que pregunte a Ernai»

Sobre la negociación del nuevo estatus, en el que EH Bildu está negociando con el PNV y el PSE, ha asegurado, con un tono prudente, que las conversaciones progresan. «Nosotros siempre somos optimistas y lo que hacemos es trabajar mucho y no hablar tanto en público», ha afirmado, evitando detallar contenidos pero confirmando que «avances ha habido». Y ha añadido que todavía existe margen para culminar el proceso y que su grupo trabaja con «máxima intensidad y responsabilidad».

Bloque «reaccionario»

Otxandiano ha enmarcado este debate en un contexto político más amplio. Ha recordado que el autogobierno actual está «erosionado» y que afrontar los retos del siglo XXI exige un «instrumental jurídico-político» distinto al vigente. A su juicio, el futuro modelo de relación con el Estado no puede desligarse del escenario estatal, marcado por lo que describe como un «bloque reaccionario» -en alusión a PP y Vox- y por la necesidad de impulsar un proyecto democrático y plurinacional.

En esa lectura del momento político ha insistido en que el partido socialista debe decidir qué papel quiere desempeñar en un contexto de «ruptura histórica». Ha sostenido que no bastan ajustes parciales, sino que hace falta «una agenda clara de regeneración democrática» y una definición del modelo de Estado que permita acuerdos amplios con fuerzas soberanistas.

Nuevo estatus «Ha habido avances y nuestro grupo trabaja con la máxima intensidad y responsabilidad»

El portavoz también ha reclamado un mayor liderazgo institucional del lehendakari en el proceso. A su juicio, no basta con convocar a los partidos de manera periódica y la figura del jefe del Ejecutivo debería implicarse activamente. Ha señalado que la ventana de oportunidad sigue abierta en Madrid y que los próximos meses pueden traer «cambios políticos trascendentales».

Finalmente, frente a los plazos marcados por distintos actores -Aitor Esteban fijó el 31 de diciembre como la fecha clave-, Otxandiano ha sostenido que su formación no alimenta expectativas en público y que prioriza el trabajo discreto. Ha recordado que la legislatura es «precaria», pero afirmado que aún queda tiempo para que los tres partidos alcancen un acuerdo sólido si así lo desean.