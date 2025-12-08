Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas Dos de los vehículos implicados en el siniestro pertenecían a la misma familia

Ion M. Taus San Sebastián Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:16h.

Un hombre de 38 años, vecino de Bizkaia, ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-260A, a la altura de Biescas (Huesca). En el siniestro se vieron implicados tres turismos, dos de ellos pertenecientes al mismo grupo familiar, según informó SOS Aragón a través de la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil.

El accidente se produjo sobre las 14.15 horas en el punto kilométrico 508,4 de la N-260A al altura de Biescas, en sentido ascendente. Según los primeros datos, dos coches chocaron de manera frontolateral y, a continuación, un tercer turismo colisionó por alcance con uno de los implicados. El conductor de uno de los vehículos murió en el acto y su cuerpo fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

En ese mismo coche viajaban otros cuatro ocupantes, todos vecinos de Bizkaia. Una mujer de 66 años fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, mientras que un hombre de 38 años y dos mujeres de 34 años y 12 meses fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Jaca.

El conductor del segundo turismo, un hombre de 54 años y vecino del Alto Gállego, resultó herido leve y fue trasladado también al Hospital de Jaca. En el tercer vehículo viajaban un hombre de 47 años y dos menores pertenecientes al mismo grupo familiar que el primer vehículo e igualmente vecinos de Bizkaia, que fueron evacuados al mismo centro hospitalario.

La carretera permaneció completamente cortada hasta las 17.00 horas, momento en el que comenzó a habilitarse paso alterno mientras continuaban los trabajos. Hasta la zona se desplazaron tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, efectivos del Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una dotación de bomberos, el helicóptero medicalizado del 112 y tres ambulancias del 061. El EIS, con base en Huesca, mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.