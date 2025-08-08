Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Ángel, en una imagen de archivo. JL Bort

El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Los bomberos han acudido al domicilio del político José María Ángel

A. Rallo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:24

José María Ángel, el excomisionado de la dana que se ha visto envuelto en una supuesta falsificación de su título universitario, ha intentado suicidarse a primera hora de este viernes en su domicilio de l'Eliana.

Al parecer, fue un vecino que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma ante la conducta del exdirigente socialista. Los bomberos no tardaron en desplazarse a la vivienda familiar.

De inmediato, el que fuera alcalde de l'Eliana durante más de 20 años ha sido trasladado al Hospital de Llíria donde ha sido ingresado. Permanece estable, según adelanta 'Las Provincias'.

Ángel vive en una zona residencial cercana al polideportivo del municipio y el centro comercial El Osito. Se trata de una calle poco concurrida plagada de chalés. Los vecinos, lógicamente, se han visto sorprendidos por el suceso. Algunos comentaron que llevaban varios días sin ver al matrimonio. José María Ángel está casado con Carmen Ninet, subdirectora del MuVim y exsíndica del PSPV.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

