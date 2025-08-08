Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gipuzkoa exportó acero, aluminio y hierro a Estados Unidos por valor de 153 millones de euros en el pasado 2024. Morquecho

La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%

El clúster vasco Siderex advierte de que los aceros 'low cost' de China «acabarán inundando» Europa y pide «un paso «a la UE porque «se presenta un futuro con curvas»

Imanol Lizasoain

San Sebastián.

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

La entrada ayer en vigor del nuevo acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea continúa generando preocupación en el sector siderúrgico vasco, ... que teme una avalancha de acero 'low cost' procedente de terceros países. La Asociación Clúster de Siderurgia, Siderex, solicitó ayer a la UE una revisión «inmediata» de las medidas de salvaguarda para evitar un deterioro aún mayor en un sector que consideran «estratégico» para Euskadi. En 2024, las exportaciones vascas de acero, hierro y aluminio a Estados Unidos alcanzaron los 385 millones de euros, y las guipuzcoanas los 153 millones, con empresas como ArcelorMittal o Sidenor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%

La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%