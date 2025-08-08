La siderurgia vasca urge a Europa nuevas medidas para salvar al sector frente a los aranceles del 50%

La entrada ayer en vigor del nuevo acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea continúa generando preocupación en el sector siderúrgico vasco, ... que teme una avalancha de acero 'low cost' procedente de terceros países. La Asociación Clúster de Siderurgia, Siderex, solicitó ayer a la UE una revisión «inmediata» de las medidas de salvaguarda para evitar un deterioro aún mayor en un sector que consideran «estratégico» para Euskadi. En 2024, las exportaciones vascas de acero, hierro y aluminio a Estados Unidos alcanzaron los 385 millones de euros, y las guipuzcoanas los 153 millones, con empresas como ArcelorMittal o Sidenor.

El director general de Siderex, Asier San Millán, alertó de que el futuro «se presenta con curvas» e insistió en que los aceros baratos podrían «inundar Europa», ante lo que reclamó mayor «agilidad» en la toma de decisiones por parte de Bruselas. «Mientras en países como Estados Unidos se actúa de un día para otro, en Europa se tarda demasiado en reaccionar», lamentó.

San Millán calificó además de «faena» el mantenimiento del arancel del 50% sobre el acero, incluido en el acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas. «El sector necesita que la administración europea dé un paso firme para mantener esta industria», remarcó, subrayando que en Euskadi la siderurgia es clave tanto en el plano económico como industrial.

El acuerdo comercial limita a un 15% los aranceles para la mayoría de productos europeos, pero mantiene intacto el gravamen del 50% para el acero y el aluminio, lo que podría poner en riesgo la competitividad del sector siderúrgico vasco. San Millán recordó que las actuales medidas de salvaguarda vencen en julio de 2026 y pidió que se actualicen «lo antes posible» para «evitar toda esta avalancha de aceros que pueden provenir de China».

Desde las instituciones vascas, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, reconoció que el nuevo escenario supondrá un impacto directo para Euskadi valorado en 350 millones de euros anuales. «Es mejor un acuerdo que una guerra comercial», señaló, aunque admitió que la medida puede generar «dificultades» a una economía tan exportadora como la vasca, cuyas ventas a Estados Unidos superan los 2.000 millones de euros al año.

El consejero anunció que, ante la incertidumbre y el impacto sectorial diferenciado, «se pondrán en marcha mesas sectoriales para analizar con las empresas cómo afectan a cada sector, y tomar medidas de apoyo en su caso». Estas mesas buscarán anticipar las consecuencias en ramas como automoción, bienes de equipo o el sector metalúrgico, especialmente sensibles a los cambios negociados.

Por su parte, desde Eusko Ganberak —organización que agrupa a las tres Cámaras de Comercio vascas— consideran que el pacto «no es positivo». Si bien se reconoce que el acuerdo ha evitado una escalada arancelaria que amenazaba con tarifas del 30% o superiores, la realidad es que el nuevo escenario consagra un nivel de gravamen «muy superior» al marco de libre comercio vigente antes de la era Trump, «cuando los aranceles se situaban entre el 1,5% y el 4,8%». Sectores clave como el de automoción y los bienes de equipo seguirán expuestos a «sobrecostes directos» y pérdida de competitividad.

El caso del hierro, acero, aluminio y sus manufacturas ejemplifica la persistencia de los problemas. «Al no haberse reducido el arancel actual del 50%, la incertidumbre persiste», aunque desde las cámaras se señala que el establecimiento de contingentes, aún sujeto a negociación, podría suponer cierto alivio. «El acuerdo aporta estabilidad a corto plazo, pero en términos generales es mucho más perjudicial para las exportaciones vascas que el escenario anterior», afirman desde Eusko Ganberak.

Más allá del impacto directo de los sobrecostes y la mayor carga burocrática asociada, las cámaras advierten de que la situación crea asimetrías en el acceso al mercado estadounidense y «rompe» el principio de Trato de la Nación Más Favorecida (NMF) que hasta ahora regía el comercio internacional. Las instituciones vascas reclaman, por tanto, atención y seguimiento constante para mitigar unas consecuencias que, aunque eviten lo peor de una guerra comercial, dibujan un horizonte todavía incierto para los principales sectores exportadores del territorio.

El txakoli guipuzcoano también ha alertado en estos últimos días que teme una caída de sus ventas a EE UU por los aranceles impuestos a su vino del 15%. Las bodegas del territorio se juegan alrededor de 3,7 millones de euros en ventas a Estados Unidos.